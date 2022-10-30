Авигдор Либерман: "Ход за вами"
Публикуется в рамках информационной предвыборной кампании. Текст предоставлен партией "Наш дом Израиль".
Господин Авигдор Либерман, давайте начнем с актуального сегодня – с договора о морских границах с Ливаном. Не считаете ли вы, что утверждение договора о морских границах с Ливаном решением переходного правительства создает опасный прецедент? Как вы, с учетом всех занимаемых вами в прошлом постов, отнеслись к этому договору? И каким должен быть механизм утверждения соглашений о государственных границах? Не является ли это тем самым вопросом, который должен решаться путем референдума?
Сначала – об экономическом аспекте соглашения. В настоящее время ведутся переговоры с Total Energies. Компания заплатит нам после того, как все оценки будут завершены. Она обязана перевести платеж до начала разработки. Договор уже достигнут, а переговоры по коммерческим вопросам будут идти отдельно. Мы продвигаемся с добычей газа и начнем разработку месторождений в любом случае. И нам пришлось торопиться, так как в конце месяца заканчивается каденция Мишеля Ауна на посту президента Ливана. Неясно, когда будет выбран новый президент, и Аун является единственным лицом, уполномоченным подписывать соглашения такого рода от имени Ливанской республики.
Теперь о безопасности. В бытность премьер-министром Нетяниягу этот план всячески торпедировал и позволил Насралле превратиться в реальную угрозу. Переговоры начались задолго до того, как Насралла вскочил в последний вагон – когда стало ясно, что соглашение обретает форму, он попытался извлечь для себя выгоду хотя бы в медиа-пространстве. И сегодня, критикуя договор, Нетаниягу выступает в качестве главного спикера Насраллы и лишь подкрепляет лживую версию лидера шиитов.
Понятно, что Нетаниягу и оппозиция пытаются сделать безопасность разменной монетой на выборах, они попросту жертвуют интересами безопасности Государства Израиль ради сиюминутной электоральной выгоды. Стоит припомнить, что с 2009 по 2021 годы Нетаниягу не делал ничего, чтобы сдержать "Хизбаллу". За эти годы "Хизбалла" окрепла и побила все рекорды, включая закупку и производство высокоточных ракет.
И еще о безопасности, которой так бойко спекулирует сейчас Биби. Только в прошлом году я, министр финансов, ассигновал 5 млрд шекелей на десятилетний план защиты севера Израиля.
Как в недавнем прошлом министр обороны, я тоже могу оценить сложившуюся ситуацию. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля, главы департамента разведки ЦАХАЛа, ШАБАКа, "Мосада" и Совета национальной безопасности – все они выступили за газовое соглашение, и я его тоже поддерживаю.
За неделю-полторы до выборов трудно вести в Кнессете предметную дискуссию по поводу конкретного договора о конкретном месторождении. Было понятно сразу, что она будет носить только политический характер, и тем, кто накинется на договор с критикой, нет особого дела до государственных интересов. Давать политиканам козырь в виде так называемого "референдума о границах" – значит исказить подход и заволокитить важный и срочный вопрос, на котором во многом завязана экономика Израиля.
Быть может, этот вопрос тут не совсем на своем месте по степени значимости, но он волнует сейчас многих – как в нашей стране, так и в России и Украине. Речь идет о спорах вокруг порядка приема алии тревожных весны, лета и начала осени 2022 года. Обсуждаются изменения статуса и льготы, выдвигаются версии заинтересованности партии "Наш дом Израиль" в "сколачивании свежего электората"… Что вы, лидер партии НДИ и глава минфина, можете сказать на этот счет?
Еще несколько недель тому назад этот вопрос на заседании правительственного кабинета по алие и абсорбции поднял я, как глава минфина, и предложение было утверждено. Речь шла именно об экстренной помощи людям, прибывшим в Израиль из России, Украины и Беларуси. Они прилетели в качестве туристов и только уже тут ходатайствуют о получении статуса новых репатриантов. Многие из них принимали это решение буквально "с сегодня на завтра", собирались в крайней спешке, оставили в стране исхода буквально всё, и поэтому оказались практически лишены средств к существованию. Подчеркну: речь идет о людях еврейского происхождения и членах их семей, то есть, о тех, кто подпадает под действие Закона о возвращении и имеет право на репатриацию. Но в период пока они уже здесь, в Израиле, будут проходить весь необходимый процесс оформления, им необходимо помочь. Речь идет о 90 млн шекелей, но это только первое ассигнование. Всего же на решение проблем, связанных с приемом репатриантов "военного периода", выделен 1 млрд шекелей, а также еще 150 млн на гуманитарные нужды. Я подчеркнул на заседании кабинета, что ни при каком раскладе не сложится ситуация, в которой у Израиля нет денег на алию! Любой репатриант, который приедет, получит все, что ему полагается: корзина абсорбции, медицинская страховка и все другие льготы.
И – первая "новость" для критиков этой программы: эти деньги, помимо корзины абсорбции, выплачиваются всем новым репатриантам с постсоветского пространства, а не только из России и Украины.
Теперь – о подстрекательских вбросах, появляющихся в некоторых израильских СМИ и социальных сетях, мол, Либерман, ратуя за экстренную алию из России, Украины и возможность смены статуса с туристического на репатриантский, сколачивает себе новый, дополнительный электорат. Эти провокации совершаются в расчете на неосведомленность людей и граничат с откровенным антисемитизмом. Как заказчики, так и исполнители этих провокаций, отлично знают, что, согласно израильскому законодательству, проголосовать может только тот, кто стал обладателем израильского гражданства не позднее, чем за два месяца до выборов. В данном случае, в нынешней избирательной кампании примут участие лишь те репатрианты, которые получили "теудат зеуты" до 9 сентября 2022 года. Сентябрьские или октябрьские олим из России и Украины (и, разумеется, те, кто только что начал процесс уже здесь, в Израиле) в это число не попадут.
Это – только предвыборная атака или часть некой тенденции?
Эти провокации созвучны потугам депутатов от "Ликуда" Давида Амсалема и Шломо Караи сначала урезать, а затем и просто уничтожить Закон о возвращении (оба поднимали этот вопрос по два раза). Кроме них против Закона о возвращении выступали Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит"), Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") и Моше Гафни ("Яадут а-Тора").
Их общий "патрон" Биньямин Нетаниягу может согласиться с требованиями по фактической ликвидации Закона о возвращении с такой же готовностью, с какой он, например, обещает вернуть положение, согласно которому финансирование религиозных учебных заведений никак не связано с преподаванием там основных предметов и базовых дисциплин. Выхолащивание или даже отмена Закона о возвращении – это конец самой сионистской идеи, потому что главный ее стержень – это приезд сюда, в Израиль, возвращение на историческую родину всего еврейского народа или его большинства.
Однако если сотни тысяч уже живущих здесь граждан не станут изучать основные науки, то они не смогут стать частью рынка труда и будут обречены всю жизнь существовать на социальные пособия. А эти пособия выплачиваются из тех налогов, которые платят все работающие люди, в том числе и прибывающие. Такое положение может привести к вымыванию из Израиля тех, кто вынужден кормить армию неработающих ультраортодоксов в ущерб себе, своим семьям, но более не желает этого делать. Социально-демографический перекос способен расшатать экономику страны, возникшей благодаря сионистской идее.
И на этом фоне меня очень тревожат последние сигналы со стороны Яира Лапида и Бени Ганца. Абсолютно ясно, что и Лапид, и Ганц наперегонки договариваются с Дери и Гафни. Ради того, чтобы сесть в премьерское кресло, они будут готовы создать коалицию с ШАСом и "Яадут а-Тора" и оставить нас за бортом. Чтобы этого не допустить, нам необходимо набрать достаточно большое количество мандатов и стать тем фактором, без которого невозможно будет создание следующей коалиции.
Следующая коалиция – какой она должна, по-вашему, быть?
Она должна включать в себя все сионистские партии, в том числе "Ликуд" без Нетаниягу. Я помню, как накануне последних выборов, когда я говорил, что мы создадим правительство без Нетаниягу, без ШАС и без "Яадут а-Тора", мне отвечали, что это невозможно. Мы доказали, что невозможное возможно. И сейчас я говорю: если мы будем четко нацелены на создание правильной коалиции, мы этого достигнем.
Вы как-то раз назвали отношение самого Биньямина Нетаниягу и "Ликуда" к русскоязычным израильтянам высокомерным...
Да, Нетаниягу фактически пренебрег русскоязычной общиной Израиля. Свое презрение к выходцам из бывшего СССР и с постсоветского пространства Биби выразил, с одной стороны, тем, что экс-спикера Кнессета Юлия Эдельштейна спустили со второго места в предвыборном списке "Ликуда" на восемнадцатое, а все русскоязычные кандидаты на праймериз даже не приблизились к реальным местам. С другой стороны, на пять забронированных за председателем "Ликуда" мест Нетаниягу не нашел нужным поставить ни одного русскоязычного представителя.
Но что сделали за все это время для "русской" алии и страны в целом ваша партия и вы лично?
За последний год в нынешнем правительстве и нынешней коалиции – очень много. Мы обещали повысить ежемесячную выплату солдатам, и мы это сделали. Мы обещали выплатить солдатам, которые служат в боевых частях, и солдатам-одиночкам 75 процентов платы за учебу в университетах на первую степень, и мы это сделали. Мы обещали поднять ежегодную выплату пенсионерам, пережившим Катастрофу, мы это сделали – подняли с 4000 шекелей до 6500 шекелей. Мы обещали поднять доход людей, которые получают социальную надбавку, до уровня 75% минимальной заработной платы, и мы это сделали: с 3200 шекелей до 3750 шекелей в месяц. С 1 января они будут получать уже 3974 шекелей. Мы подняли на ещё 1000-1100 шекелей в месяц особую помощь тем, кто снимает квартиры на свободном рынке. С недавнего времени все израильтяне старше 75 лет пользуются бесплатно общественным транспортом, а когда мы создадим новое правительство, бесплатный общественный транспорт будет для всех пенсионеров.
Кроме нас, министра финансов и председателя финансовой комиссии Кнессета, никто и не подумал заняться вопросом российских пенсий для израильтян в этой трудной международной ситуации. Только мы, и никто другой, работаем над этой проблемой изо дня в день, из недели в неделю, вот уже два-три месяца. Мы создали специальный форум из представителей МИДа, минфина, минюста, Института национального страхования "Битуах леуми", мы вели переговоры с американской стороной насчет неприменения санкций по отношению к израильтянам – получателям заработанной российской пенсии. И не кричали об этом на каждом углу, а действовали спокойно, осмотрительно и точно: ведь это очень сложный и деликатный вопрос. Надеюсь, что результат этой деятельности будет виден уже в ближайшее время.
С чем бы вы хотели обратиться к читателям?
С призывом прийти к избирательным урнам и проголосовать. Несмотря на все наши сложности, мы живем действительно в демократическом государстве, где каждый избиратель способен повлиять на то, каким будет будущее его страны. Если есть желание и необходимость чего-либо добиться, то нужно сделать выбор. Только наша явка на выборы и голос за тех, кто по-настоящему понимает нужды нашей общины, и за тех, кто реально работает ради нас. Плохие правительства выбирались именно теми людьми, которые в день выборов решили остаться дома. Не упустите свой шанс 1 ноября. А потом у вас будет время спросить с нас, если мы вдруг не оправдаем ваших ожиданий. Но пока – ход за вами.
Интервью взял Лазарь Данович