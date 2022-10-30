Авигдор Либерман: "Ход за вами"

Публикуется в рамках информационной предвыборной кампании. Текст предоставлен партией "Наш дом Израиль".

Господин Авигдор Либерман, давайте начнем с актуального сегодня – с договора о морских границах с Ливаном. Не считаете ли вы, что утверждение договора о морских границах с Ливаном решением переходного правительства создает опасный прецедент? Как вы, с учетом всех занимаемых вами в прошлом постов, отнеслись к этому договору? И каким должен быть механизм утверждения соглашений о государственных границах? Не является ли это тем самым вопросом, который должен решаться путем референдума?

adv_11 incontent_1

Сначала – об экономическом аспекте соглашения. В настоящее время ведутся переговоры с Total Energies. Компания заплатит нам после того, как все оценки будут завершены. Она обязана перевести платеж до начала разработки. Договор уже достигнут, а переговоры по коммерческим вопросам будут идти отдельно. Мы продвигаемся с добычей газа и начнем разработку месторождений в любом случае. И нам пришлось торопиться, так как в конце месяца заканчивается каденция Мишеля Ауна на посту президента Ливана. Неясно, когда будет выбран новый президент, и Аун является единственным лицом, уполномоченным подписывать соглашения такого рода от имени Ливанской республики.

adv_12 m_ar_1

Теперь о безопасности. В бытность премьер-министром Нетяниягу этот план всячески торпедировал и позволил Насралле превратиться в реальную угрозу. Переговоры начались задолго до того, как Насралла вскочил в последний вагон – когда стало ясно, что соглашение обретает форму, он попытался извлечь для себя выгоду хотя бы в медиа-пространстве. И сегодня, критикуя договор, Нетаниягу выступает в качестве главного спикера Насраллы и лишь подкрепляет лживую версию лидера шиитов.

Понятно, что Нетаниягу и оппозиция пытаются сделать безопасность разменной монетой на выборах, они попросту жертвуют интересами безопасности Государства Израиль ради сиюминутной электоральной выгоды. Стоит припомнить, что с 2009 по 2021 годы Нетаниягу не делал ничего, чтобы сдержать "Хизбаллу". За эти годы "Хизбалла" окрепла и побила все рекорды, включая закупку и производство высокоточных ракет.

adv_13 incontent_2

И еще о безопасности, которой так бойко спекулирует сейчас Биби. Только в прошлом году я, министр финансов, ассигновал 5 млрд шекелей на десятилетний план защиты севера Израиля.

adv_14 m_ar_2

Как в недавнем прошлом министр обороны, я тоже могу оценить сложившуюся ситуацию. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля, главы департамента разведки ЦАХАЛа, ШАБАКа, "Мосада" и Совета национальной безопасности – все они выступили за газовое соглашение, и я его тоже поддерживаю.

За неделю-полторы до выборов трудно вести в Кнессете предметную дискуссию по поводу конкретного договора о конкретном месторождении. Было понятно сразу, что она будет носить только политический характер, и тем, кто накинется на договор с критикой, нет особого дела до государственных интересов. Давать политиканам козырь в виде так называемого "референдума о границах" – значит исказить подход и заволокитить важный и срочный вопрос, на котором во многом завязана экономика Израиля.

adv_15 incontent_3

Быть может, этот вопрос тут не совсем на своем месте по степени значимости, но он волнует сейчас многих – как в нашей стране, так и в России и Украине. Речь идет о спорах вокруг порядка приема алии тревожных весны, лета и начала осени 2022 года. Обсуждаются изменения статуса и льготы, выдвигаются версии заинтересованности партии "Наш дом Израиль" в "сколачивании свежего электората"… Что вы, лидер партии НДИ и глава минфина, можете сказать на этот счет?

adv_16 m_ar_3

Еще несколько недель тому назад этот вопрос на заседании правительственного кабинета по алие и абсорбции поднял я, как глава минфина, и предложение было утверждено. Речь шла именно об экстренной помощи людям, прибывшим в Израиль из России, Украины и Беларуси. Они прилетели в качестве туристов и только уже тут ходатайствуют о получении статуса новых репатриантов. Многие из них принимали это решение буквально "с сегодня на завтра", собирались в крайней спешке, оставили в стране исхода буквально всё, и поэтому оказались практически лишены средств к существованию. Подчеркну: речь идет о людях еврейского происхождения и членах их семей, то есть, о тех, кто подпадает под действие Закона о возвращении и имеет право на репатриацию. Но в период пока они уже здесь, в Израиле, будут проходить весь необходимый процесс оформления, им необходимо помочь. Речь идет о 90 млн шекелей, но это только первое ассигнование. Всего же на решение проблем, связанных с приемом репатриантов "военного периода", выделен 1 млрд шекелей, а также еще 150 млн на гуманитарные нужды. Я подчеркнул на заседании кабинета, что ни при каком раскладе не сложится ситуация, в которой у Израиля нет денег на алию! Любой репатриант, который приедет, получит все, что ему полагается: корзина абсорбции, медицинская страховка и все другие льготы.

И – первая "новость" для критиков этой программы: эти деньги, помимо корзины абсорбции, выплачиваются всем новым репатриантам с постсоветского пространства, а не только из России и Украины.

adv_17 incontent_4

Теперь – о подстрекательских вбросах, появляющихся в некоторых израильских СМИ и социальных сетях, мол, Либерман, ратуя за экстренную алию из России, Украины и возможность смены статуса с туристического на репатриантский, сколачивает себе новый, дополнительный электорат. Эти провокации совершаются в расчете на неосведомленность людей и граничат с откровенным антисемитизмом. Как заказчики, так и исполнители этих провокаций, отлично знают, что, согласно израильскому законодательству, проголосовать может только тот, кто стал обладателем израильского гражданства не позднее, чем за два месяца до выборов. В данном случае, в нынешней избирательной кампании примут участие лишь те репатрианты, которые получили "теудат зеуты" до 9 сентября 2022 года. Сентябрьские или октябрьские олим из России и Украины (и, разумеется, те, кто только что начал процесс уже здесь, в Израиле) в это число не попадут.

adv_18 m_ar_4

Это – только предвыборная атака или часть некой тенденции?

Эти провокации созвучны потугам депутатов от "Ликуда" Давида Амсалема и Шломо Караи сначала урезать, а затем и просто уничтожить Закон о возвращении (оба поднимали этот вопрос по два раза). Кроме них против Закона о возвращении выступали Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит"), Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") и Моше Гафни ("Яадут а-Тора").

adv_19 incontent_5

Их общий "патрон" Биньямин Нетаниягу может согласиться с требованиями по фактической ликвидации Закона о возвращении с такой же готовностью, с какой он, например, обещает вернуть положение, согласно которому финансирование религиозных учебных заведений никак не связано с преподаванием там основных предметов и базовых дисциплин. Выхолащивание или даже отмена Закона о возвращении – это конец самой сионистской идеи, потому что главный ее стержень – это приезд сюда, в Израиль, возвращение на историческую родину всего еврейского народа или его большинства.

adv_20 m_ar_5

Однако если сотни тысяч уже живущих здесь граждан не станут изучать основные науки, то они не смогут стать частью рынка труда и будут обречены всю жизнь существовать на социальные пособия. А эти пособия выплачиваются из тех налогов, которые платят все работающие люди, в том числе и прибывающие. Такое положение может привести к вымыванию из Израиля тех, кто вынужден кормить армию неработающих ультраортодоксов в ущерб себе, своим семьям, но более не желает этого делать. Социально-демографический перекос способен расшатать экономику страны, возникшей благодаря сионистской идее.

И на этом фоне меня очень тревожат последние сигналы со стороны Яира Лапида и Бени Ганца. Абсолютно ясно, что и Лапид, и Ганц наперегонки договариваются с Дери и Гафни. Ради того, чтобы сесть в премьерское кресло, они будут готовы создать коалицию с ШАСом и "Яадут а-Тора" и оставить нас за бортом. Чтобы этого не допустить, нам необходимо набрать достаточно большое количество мандатов и стать тем фактором, без которого невозможно будет создание следующей коалиции.

Следующая коалиция – какой она должна, по-вашему, быть?

adv_21 m_ar_6

Она должна включать в себя все сионистские партии, в том числе "Ликуд" без Нетаниягу. Я помню, как накануне последних выборов, когда я говорил, что мы создадим правительство без Нетаниягу, без ШАС и без "Яадут а-Тора", мне отвечали, что это невозможно. Мы доказали, что невозможное возможно. И сейчас я говорю: если мы будем четко нацелены на создание правильной коалиции, мы этого достигнем.

Вы как-то раз назвали отношение самого Биньямина Нетаниягу и "Ликуда" к русскоязычным израильтянам высокомерным...

Да, Нетаниягу фактически пренебрег русскоязычной общиной Израиля. Свое презрение к выходцам из бывшего СССР и с постсоветского пространства Биби выразил, с одной стороны, тем, что экс-спикера Кнессета Юлия Эдельштейна спустили со второго места в предвыборном списке "Ликуда" на восемнадцатое, а все русскоязычные кандидаты на праймериз даже не приблизились к реальным местам. С другой стороны, на пять забронированных за председателем "Ликуда" мест Нетаниягу не нашел нужным поставить ни одного русскоязычного представителя.

adv_22 m_ar_7

Но что сделали за все это время для "русской" алии и страны в целом ваша партия и вы лично?

За последний год в нынешнем правительстве и нынешней коалиции – очень много. Мы обещали повысить ежемесячную выплату солдатам, и мы это сделали. Мы обещали выплатить солдатам, которые служат в боевых частях, и солдатам-одиночкам 75 процентов платы за учебу в университетах на первую степень, и мы это сделали. Мы обещали поднять ежегодную выплату пенсионерам, пережившим Катастрофу, мы это сделали – подняли с 4000 шекелей до 6500 шекелей. Мы обещали поднять доход людей, которые получают социальную надбавку, до уровня 75% минимальной заработной платы, и мы это сделали: с 3200 шекелей до 3750 шекелей в месяц. С 1 января они будут получать уже 3974 шекелей. Мы подняли на ещё 1000-1100 шекелей в месяц особую помощь тем, кто снимает квартиры на свободном рынке. С недавнего времени все израильтяне старше 75 лет пользуются бесплатно общественным транспортом, а когда мы создадим новое правительство, бесплатный общественный транспорт будет для всех пенсионеров.

Кроме нас, министра финансов и председателя финансовой комиссии Кнессета, никто и не подумал заняться вопросом российских пенсий для израильтян в этой трудной международной ситуации. Только мы, и никто другой, работаем над этой проблемой изо дня в день, из недели в неделю, вот уже два-три месяца. Мы создали специальный форум из представителей МИДа, минфина, минюста, Института национального страхования "Битуах леуми", мы вели переговоры с американской стороной насчет неприменения санкций по отношению к израильтянам – получателям заработанной российской пенсии. И не кричали об этом на каждом углу, а действовали спокойно, осмотрительно и точно: ведь это очень сложный и деликатный вопрос. Надеюсь, что результат этой деятельности будет виден уже в ближайшее время.

adv_23 m_ar_8

С чем бы вы хотели обратиться к читателям?

С призывом прийти к избирательным урнам и проголосовать. Несмотря на все наши сложности, мы живем действительно в демократическом государстве, где каждый избиратель способен повлиять на то, каким будет будущее его страны. Если есть желание и необходимость чего-либо добиться, то нужно сделать выбор. Только наша явка на выборы и голос за тех, кто по-настоящему понимает нужды нашей общины, и за тех, кто реально работает ради нас. Плохие правительства выбирались именно теми людьми, которые в день выборов решили остаться дома. Не упустите свой шанс 1 ноября. А потом у вас будет время спросить с нас, если мы вдруг не оправдаем ваших ожиданий. Но пока – ход за вами.

Интервью взял Лазарь Данович