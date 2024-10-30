Отчим отправляется в тюрьму на 22 года: насиловал падчерицу с 9-летнего возраста

Окружной суд Тель-Авива разрешил к публикации сообщение о приговоре в отношении обвиняемого, который в течение многих лет насиловал свою падчерицу – с тех пор, как девочке исполнилось девять лет и вплоть до ее бегства из дома и подачи жалобы в полицию.

Обвиняемый, имя которого не публикуется для защиты чести и достоинства жертвы, приговорен к 22 с половиной годам лишения свободы, суд также обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 200 тысяч шекелей.

По материалам суда, сексуализированное насилие началось, когда девочке было девять лет, а когда ей исполнилось 12 с половиной лет, отчим насиловал и содомировал ее с частотой примерно два раза в месяц. Происходящее он снимал на видео, а также фотографировал девочку обнаженной.

Он снабжал девочку наркотиком – кристаллическим амфетамином, который заставлял принимать ежедневно. Незадолго до обращения в полиции пострадавшая покинула дом и перебралась жить к бабушке. Тогда обвиняемый отправил матери пострадавшей видео и фотографии ее обнаженной, после чего приказал девушке вернуться домой. Он угрожал, что если девушка не вернется, он отправит фотографии и видео бабушке, а также распространит в социальных сетях.

В перечне обвинений были множество эпизодов изнасилований несовершеннолетней родственницы против ее воли, изнасилований несовершеннолетней с использованием ее затуманенного состояния сознания, множественные акты содомии в отношении несовершеннолетней родственницы, склонение несовершеннолетней к опасным наркотикам, нападение при отягчающих обстоятельствах и угрозы.

Прокуратура просила установить для обвиняемого наказание вплоть до 25 лет тюремного заключения. Адвокат Литаль Корен, представлявшая сторону обвинения, подчеркивала, что девочка подвергалась тяжелейшему сексуализированному насилию у себя дома, со стороны человека, которого она считала своим отцом, она была беспомощна и никогда не чувствовала себя в безопасности.

В судебном вердикте подчеркивается, что единственным мотивом жестоких и безжалостных действий обвиняемого были его агрессивные и извращенные сексуальные прихоти, которые имели для него первостепенное значение, в то время как страдания девочки и ее травмы, последствия которых будут ощущаться всю жизнь, были для него второстепенны.

Суд запретил публикацию любых деталей, которые могут привести к идентификации пострадавшей.