ЦАХАЛ опубликовал видео точечной ликвидации боевиков на юге Ливана
время публикации: 30 октября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 13:37
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись с дрона, на которой показана точечная ликвидация на юге Ливана боевиков "Хизбаллы", которые вели огонь по израильским военным, прячась за небольшим грузовиком.
Боевики были уничтожены в результате огня наземных сил 226-й бригады ЦАХАЛа и удара с беспилотника.
Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, показаны события, происходившие на прошлой неделе.