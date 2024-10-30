ЦАХАЛ опубликовал видео точечной ликвидации боевиков на юге Ливана

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись с дрона, на которой показана точечная ликвидация на юге Ливана боевиков "Хизбаллы", которые вели огонь по израильским военным, прячась за небольшим грузовиком.

Боевики были уничтожены в результате огня наземных сил 226-й бригады ЦАХАЛа и удара с беспилотника.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, показаны события, происходившие на прошлой неделе.