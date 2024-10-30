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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео точечной ликвидации боевиков на юге Ливана

время публикации: 30 октября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 13:37
ЦАХАЛ опубликовал видео точечной ликвидации боевиков на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись с дрона, на которой показана точечная ликвидация на юге Ливана боевиков "Хизбаллы", которые вели огонь по израильским военным, прячась за небольшим грузовиком.

Боевики были уничтожены в результате огня наземных сил 226-й бригады ЦАХАЛа и удара с беспилотника.

Судя по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, показаны события, происходившие на прошлой неделе.

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