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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана заместителя командующего подразделением "Радуан"

время публикации: 30 октября 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 14:19
ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана заместителя командующего подразделением "Радуан"
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ объявил о ликвидации Мустафы Ахмада Шхади – заместителя командующего подразделением "Радуан" террористической организации "Хизбалла".

Судя по сообщению ЦАХАЛа, он был ликвидирован в районе Набатии, на юге Ливана.

Мустафа Шхади ранее руководил подразделением "Радуан" в Сирии (в 2012-2017 годах), впоследствии был фактическим руководителем "Радуана" на юге Ливана.

"Радуан" считается наиболее боеспособным подразделением "Хизбаллы". Накануне нынешней войны силы "Радуан" были сосредоточены около границы с Израилем и готовились к нападению на Галилею.

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