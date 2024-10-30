ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана заместителя командующего подразделением "Радуан"

ЦАХАЛ объявил о ликвидации Мустафы Ахмада Шхади – заместителя командующего подразделением "Радуан" террористической организации "Хизбалла".

Судя по сообщению ЦАХАЛа, он был ликвидирован в районе Набатии, на юге Ливана.

Мустафа Шхади ранее руководил подразделением "Радуан" в Сирии (в 2012-2017 годах), впоследствии был фактическим руководителем "Радуана" на юге Ливана.

"Радуан" считается наиболее боеспособным подразделением "Хизбаллы". Накануне нынешней войны силы "Радуан" были сосредоточены около границы с Израилем и готовились к нападению на Галилею.