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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30.10.2024: операции в Шхеме, Калькилии, Бейт-Лехеме

время публикации: 30 октября 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 06:33
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30.10.2024: операции в Шхеме, Калькилии, Бейт-Лехеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 октября действовали в Шхеме (в районе Балата аль-Балад), в Калькилии (в районе Наззаль), в Бейт-Лехеме (в районе Уади аль-Джамаль).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 октября.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.

Израиль
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