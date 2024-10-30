Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30.10.2024: операции в Шхеме, Калькилии, Бейт-Лехеме
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 октября действовали в Шхеме (в районе Балата аль-Балад), в Калькилии (в районе Наззаль), в Бейт-Лехеме (в районе Уади аль-Джамаль).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 октября.
Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.