Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 30 октября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен дождь на северо-востоке страны.

В Иерусалиме – 14-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-24, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 16-24, в Мицпе-Рамоне – 15-22, на побережье Мертвого моря – 21-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 16-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-26, на Голанских высотах – 16-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу температура повысится. В субботу – без существенных изменений. Переменная облачность.