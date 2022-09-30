БАЛАД, Шикли и призывы к созданию ПНЕ. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Обращения партий в ЦИК с требованием запретить тем или иным политикам или спискам баллотироваться на парламентских выборах – это одна из церемоний, сопровождающих любую предвыборную кампанию. Такие обращения всегда были бесплатным временем агитации, которое получали партии. Что могло быть приятнее для правых кандидатов, чем прийти в ЦИК и устроить драматическое шоу с требованием отстранить от выборов скажем Ханин Зуаби или Хибу Язбек? И дело праведное, и избирателям нравится, и денег не стоит.

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На левом фланге тоже не прочь устроить спектакль на потребу своей публике. Требование не допускать до выборов Михаэля Бен-Ари, Баруха Марзеля и иных также всегда было надежным способом завоевать популярность и получить несколько минут в эфире. О чем еще можно мечтать перед выборами?

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На сей раз все иначе. Вопрос об участии в выборах партии БАЛАД вышел за рамки идеологического и приобрел колоссальное значение на последнем этапе предвыборной кампании.

Если судить по опросам – а при всем неоднозначном к ним отношении, они остаются единственным эффективным средством если не прогнозирования, то оценки ситуации – политическая карта остается статичной уже много недель. Блок Биньямина Нетаниягу набирает 57-59 мандатов, блок Яира Лапида набирает 55-56, а остальное достается Объединенному списку. Все попытки привлечь избирателей одного блока на сторону другого успеха не приносили. Число колеблющихся изначально было невысоко, а колеблющихся между блоками – мизерно. В этой ситуации, как уже неоднократно говорилось, главным становится процент голосования и перспектива преодоления партиями электорального барьера. Именно поэтому единственным эпизодом, изменившим предвыборную карту, стал раскол Объединенного списка. Именно поэтому голосование по вопросу о запрете партии БАЛАД баллотироваться стало гораздо более важным, чем в предыдущие разы.

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Представители "Ликуда" и "Еш Атид" в голосовании участия не приняли, и у обеих партий есть свои очевидные мотивы. Для "Ликуда" любое голосование это выстрел себе в ногу. Нетаниягу не может голосовать против запрета на участие БАЛАД в выборах, но в данном случае он не может и голосовать за ее блокирование. В такой ситуации изобретают высосанный из пальца повод и остаются дома. Что и было сделано. Пресс-служба "Ликуда" опубликовала много слов, из которых явствует, что ЦИК озабочен стремлением не допустить победы Нетаниягу. Даже если у "Ликуда" есть основания гневаться на главу ЦИК, судью Ицхака Амита, совершенно неясно, как это связано с тем, что "Ликуд" впервые не поддержал предложение вывести из Кнессета партию юдофобов и сторонников террора. Политика и принципы вновь разошлись тропинками. Кстати, не только "Ликуд", но и представители всех партий его блока нашли более интересные дела и на голосование не явились.

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Аналогично повели себя представители "Еш Атид". Они, бесспорно, будут рады, если кто-то уберет с дороги БАЛАД и поможет избежать разбазаривания голосов, однако очень хотят, чтобы это было сделано не их руками. В окружении Лапида опасаются, что блокирование БАЛАД приведет к дополнительному снижению процента голосующих в арабском секторе.

ЦИК принял решение о запрете БАЛАД баллотироваться благодаря голосам "Махане Мамлахти". Ганц решил на этом повороте обойти Лапида справа, и борьба между этими партиями за избирателей продолжается. До недавнего момента Лапид и Ганц сражались за сердца примерно одного среза избирателей. После того, как Ганц заключил союз с Сааром, а Лапид эксгумировал идею "двух государств", границы, разделяющие эти две партии, обозначились четко. В предпраздничных интервью Яир Лапид, уже почти не таясь, обращался к сердцам левых избирателей. "Я стал гораздо большим центристом, я гораздо лучше понимаю левых", – сказал он в интервью "Гаарец". Было трудно удержаться от смеха. Лапид, который всю свою взрослую жизнь находился в сердце левой элиты Израиля, внезапно понял левых? Гораздо легче представить, что Лапид осознал, насколько нуждается в левых. Но и в этой ситуации голосовать за спасение БАЛАД он не мог, а за вывод этой партии со сцены – не хотел. Представители "Еш Атид" не пришли на голосование.

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Представители партии НДИ проголосовали за снятие БАЛАД с выборов. В данном случае, идеологические резоны совпали с холодным политическим расчетом.

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МЕРЕЦ, в свою очередь, проголосовал против запрета на участие БАЛАД в выборах, и стал единственной партией, которая предпочла интересам блока принципы.

6 октября окончательное решение примет Верховный суд. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара уже представила свое заключение, согласно которому нет оснований для запрета партии БАЛАД участвовать в выборах. На примере отмены назначения Мени Мазуза, Верховный суд уже продемонстрировал, что не является куклой в руках юридического советника. Однако очевидно, что ее мнение будет иметь вес.

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Не только партия БАЛАД стала объектом обсуждения в ЦИК. За сутки Центризбирком принял решение запретить Амихаю Шикли баллотироваться в списке "Ликуда".

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Наверное нет ни одного человека, который понимал бы логику иска, поданного партией МЕРЕЦ, и решения, принятого главой ЦИК судьей Амитом. С юридической точки зрения, решение безупречно и легитимно. Но совершенно очевидно, что оно было не единственным, иск оставлял судье широкие возможности для маневра. И решение, принятое главой ЦИК, находится где-то между абсурдом и непостижимым проявлением двойных стандартов.

Амихай Шикли был избран в Кнессет от партии "Ямина". Как только стало ясно, что Беннет ведет партию в коалицию с левыми, Шикли объявил, что не будет частью этой коалиции. Он не ушел из Кнессета, как сделал мэр Сдерота Алон Давиди, он не подчинился коалиционной дисциплине и не вернул мандат, полученный на выборах в рамках партии, а не персонально. За все это Шикли можно предъявлять претензии. Но очевидно одно. Будучи народным избранником он действовал в соответствии с тем, что с его точки зрения являлось благом, он действовал в рамках своей идеологии. Таких сегодня в Кнессете немного. ЦИК отклонил иск с требованием запретить баллотироваться Идит Сильман, которая прекрасно играла роль главы коалиции, и более того, в политической системе циркулировали слухи о том, что она намерена присоединиться к "Еш Атид". Она пошла в "Ликуд", и было достаточно свидетельств того, что обещания она получила еще до того, как сделала решающий шаг. Но ее не заблокировали, а Шикли – да.

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Израильская политика цинична. Михаль Шир, когда-то была в партии "Ликуд". Причем не просто в "Ликуде", а на правом его фланге, входя в состав лобби "За Эрец-Исраэль". Затем Шир проделала извилистый путь по коридорам израильской политики, и она баллотируется в Кнессет 25-го созыва в составе партии "Еш Атид", глава которой, он же премьер-министр Израиля, совсем недавно заявил с трибуны ООН о намерении продвигать создание палестинского государства. Шир все сделала по закону, но с точки зрения общественной Шикли безупречней.

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Если Верховный суд оставит в силе решение Центризбиркома, сложится кафкианская ситуация. Амихай Шикли занимает 14-е место. Это место, по решению институтов "Ликуда", было оставлено для персонального назначения кандидата, предложенного главой партии. Нового кандидата Нетаниягу предложить уже не сможет, так как списки поданы в ЦИК. Решение заблокировать Шикли касается не только его, но и полномочий главы партии.

Пока в ЦИК бушуют страсти, на правом фланге пытаются и не могут избавиться от Айелет Шакед. И до праздника, и после него публиковалась информация о переговорах, которые ведут приближенные Нетаниягу с главой списка "Байт Иегуди". В интервью "Кан РЭКА", комментируя слухи о предложении ей должности посла в одной из престижных стран (если "Ликуд" победит), Шакед сказала: "Я не готова даже обсуждать эти предложения. Я баллотируюсь до конца". Сейчас невозможно оценить, в какой степени Шакед блефует и блефует ли. За 31 день до выборов ее ситуация выглядит почти безнадежной. Опрос общественного мнения, проведенный Direct Polls и опубликованный 14-м телеканалом, дает Шакед 2%. "Это ее стабильный показатель, и, судя по всему, это ее электоральный потолок", – считает Шломо Фильбер, глава института Direct Polls. Чего ждет Шакед? Почему не объявляет о выходе из гонки до того, как ее утлое суденышко вдребезги разобьется о скалы? Возможно, она надеется получить от Нетаниягу более серьезные обещания, чем те, что он озвучивает сегодня. Министр? Глава комиссии? Неизвестно. Возможно, Шакед все еще надеется на чудесное изменение тенденции в опросах. А возможно, в своих лучших, вернее худших традициях, опоздает на шаг и останется в гонке до 1 ноября.

На левом фланге намерен использовать подарок, преподнесенный календарем. Выборы в Кнессет пройдут за три дня до 27-й годовщины со дня убийства премьер-министра Ицхака Рабина. Партия "Авода" уже объявила о намерении провести митинг на площади Цион в Иерусалиме, на той самой площади, где всего за месяцы до убийства Рабина состоялась бурная демонстрация протеста правых. В партии "Авода" впервые за долгое время возвращаются к мотиву Рабина и убийства премьер-министра. Мерав Михаэли надеется таким образом консолидировать избирателей и укрепить позиции партии.

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И последнее. Все явственнее звучит словосочетание "правительство национального единства". Первым о нем заговорил президент государства Ицхак Герцог, заявивший, что после выборов приложит усилия для создания такого правительства. Такая инициатива со стороны главы государства не слишком неожиданна. Но когда аналогичный призыв озвучивает журналист Атила Шомфальби, это своего род сигнал о бедствии из лагеря "только не Биби". Шомфальби, опытный журналист, никогда не делал секрета из своих взглядов, и был одним из глашатаев лагеря противников Нетаниягу. Именно поэтому его слова прозвучали столь неожиданно. "Правда должна быть озвучена: концепция "только не Биби" нас ни к чему не привело. Пришла пора взвесить возможность создания правительства национального единства", – сказал он. Едва ли не впервые за последние годы казалось бы непримиримые противники Нетаниягу упоминают возможность создания правительства с его участием. Связано ли это с тем, что шансы Лапида на формирование коалиции низки? Связано ли это со стремлением остановить Итамар Бен-Гвира на пути в правительство? Идет ли речь об искренней попытке вывести Израиль из тупиковой и ни к чем у не ведущей дискуссии "Биби – не Биби"? Ответа сейчас нет ни у кого, и он менее важен. Важнее понять, способны ли Нетаниягу и Лапид преодолеть взаимное недоверие и вражду и найти формулу, которая позволит им создать коалицию после выборов. В данный момент вероятность такого развития событий выглядит крайне низкой.

До выборов в Кнессет 25-го созыва остался 31 день. Учитывая, что впереди еще более недели праздников, можно считать, что предвыборная кампания вышла на финишную прямую.