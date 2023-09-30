Денежная война в Иудее и Самарии: спецслужбы Израиля против менял Ирана и ХАМАСа

Общая служба безопасности (ШАБАК) начала предупреждать в последнее время о существенном увеличении денежного потока, поступающего в палестинские населенные пункты Иудеи и Самарии с целью финансирования терактов.

Основной источник этих денег – террористическая организация ХАМАС, получающая их от Ирана, и активно строящая сети по мобилизации пожертвований в Европе.

Журналист портала Walla Амир Бухбут пишет со ссылкой на источники в израильских спецслужбах, что увеличение иранского финансирования позволило ХАМАСу существенно ускорить процесс строительства инфраструктуры террора в Иудее и Самарии, оплачивать совершение терактов, финансировать контрабанду огнестрельного оружия через Иорданию и поддерживать семьи террористов.

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Для противостояния расширяющемуся денежному потоку в июне было решено создать общую рабочую группу, в которую вошли представители ШАБАКа, службы внешней разведки "Мосад", полиции Израиля, военной разведки АМАН, налогового управления, таможенной службы, министерства юстиции, министерства иностранных дел, штаба по борьбе с финансированием террора.

По свидетельству источника, этот шаг позволил существенно улучшить работу и уже в августе дало плоды в виде ареста семерых менял за предоставление финансовых услуг террористическим организациям и конфискации 1,2 миллиона шекелей.

Бухбут отмечает, что в Палестинской автономии именно менялы являются основой финансовой системы, поскольку доверие к банкам и к другим финансовым структурам очень низкое. Менялы как правило являются потомственными и работают в рамках клана, являясь его финансовым центром, предоставляющим услуги от кредитования до оплаты коммунальных счетов. При этом менялы имеют очень низкий цифровой профиль, передача денег из Газы в Иудею и Самарию часто осуществляется путем сложного взаимозачета, основанного на доверительных отношениях, без физической передачи денег и без каких-либо оставляющих следы банковских переводов.

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