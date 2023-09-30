39-я суббота протестов. Митинги проходят во многих городах Израиля

Вечером в субботу, 30 сентября, вновь прошли массовые акции протеста против правительства Биньямин Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. Субботние акции протеста проводятся уже 39-й раз.

Самой массовой, как обычно, является акция протеста в Тель-Авиве, проходящая на перекрестке Каплан. Еще до начала митинга полиция перекрыла несколько центральных улиц города. На сегодняшний акции протеста планировал выступить бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-майор запаса Дан Харель.

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Около 20:00 демонстранты спустились на шоссе Аялон и установили на нем праздничную палатку, какие устанавливаются в праздник Суккот. Приостановлено движение транспорта на шоссе в северном направлении.

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Массовые акции протеста также проходят на перекрестке Каркур, в Хайфе, Герцлии, Кфар-Сабе, Афуле и других городах Израиля.

Сообщается об единичных столкновениях между демонстрантами и сторонниками реформы. Так, на перекрестке Цемах, сторонник реформы прокричал в сторону демонстрантов: "Жаль, что у немцев закончился газ!". Один из демонстрантов снял его на видео, которое распространяется в социальных сетях.