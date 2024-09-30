ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА над экономическими водами Израиля около северной границы. Видео

ЦАХАЛ сообщает о перехвате БПЛА над экономическими водами Израиля около северной границы. Тревога не была активирована, так как угрозы гражданам не было.

Перехват был осуществлен одним из ракетных корветов ВМС ЦАХАЛа.

Возможно, "Хизбалла" пыталась атаковать одну из газодобывающих платформ Израиля. ЦАХАЛ это не комментирует.