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Израиль

ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА над экономическими водами Израиля около северной границы. Видео

время публикации: 30 сентября 2024 г., 09:16 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 10:01
Возможно, "Хизбалла" пыталась атаковать одну из газодобывающих платформ Израиля
Gershon Elinson/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о перехвате БПЛА над экономическими водами Израиля около северной границы. Тревога не была активирована, так как угрозы гражданам не было.

Перехват был осуществлен одним из ракетных корветов ВМС ЦАХАЛа.

Возможно, "Хизбалла" пыталась атаковать одну из газодобывающих платформ Израиля. ЦАХАЛ это не комментирует.

Израиль
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