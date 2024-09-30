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Израиль

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в пригороде Бейрута

время публикации: 30 сентября 2024 г., 23:52 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 23:52
Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в пригороде Бейрута
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в районе Дахия, в пригороде Бейрута.

Ранее ЦАХАЛ обратился к жителям трех высотных домов в Дахии с просьбой эвакуироваться и не подвергать свои жизни опасности. Жителям рекомендовалась удалиться от зданий, по которым будет нанесен удар, не менее чем на 500 метров.

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