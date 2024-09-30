Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в пригороде Бейрута

Ливанские СМИ сообщают, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам "Хизбаллы" в районе Дахия, в пригороде Бейрута.

Ранее ЦАХАЛ обратился к жителям трех высотных домов в Дахии с просьбой эвакуироваться и не подвергать свои жизни опасности. Жителям рекомендовалась удалиться от зданий, по которым будет нанесен удар, не менее чем на 500 метров.