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Израиль

Полиция: в Самарии в автомобиле нашли большую сумму денег, вероятно для передачи террористам

время публикации: 30 сентября 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 12:11
Полиция: в Самарии в автомобиле нашли большую сумму денег, вероятно для передачи террористам
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщает, что в субботу, 28 сентября, в Самарии был остановлен для проверки подозрительный автомобиль. В ходе обыска в машине нашли упаковки с деньгами на общую сумму около 2,4 миллиона шекелей (более 1,1 млн в израильских шекелях и 348 тысяч долларов США).

Были задержаны двое жителей Рамаллы – 20 и 24 лет, которые находились в автомобиле.

По версии следствия, деньги предназначались для финансирования террора.

"По итогам расследования подозреваемые были освобождены под ограничительные условия, следствие продолжается", – говорится в официальном сообщении полиции.

Судя по этому уточнению, молодых мужчин не подозревают в причастности к финансированию террора, возможно они были курьерами, которых использовали "в темную". Полиция по этому поводу дополнительных комментариев не дает.

Израиль
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