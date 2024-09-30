Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 30 сентября, ожидается переменная облачность, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Вечером местами дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 17-25 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 24-34, в Беэр-Шеве – 20-29, в Мицпе-Рамоне – 18-28, на побережье Мертвого моря – 24-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-160 см. Вечером купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник температура понизится, местами дожди. В среду-четверг ожидается повышение температуры.