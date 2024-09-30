ЦАХАЛ опубликовал заявление в связи с ликвидацией лидера ХАМАСа в Ливане

ЦАХАЛ и ШАБАК официально подтвердили ликвидацию в Ливане лидера террористической организации ХАМАС Фатхи Шарифа. В сообщении он назван главой ливанского отделения ХАМАСа.

"Шариф отвечал за координацию деятельности ХАМАСа из Ливана с "Хизбаллой" и за усиление организации в Ливане путем вербовки боевиков и закупки оружия. Шариф работал над продвижением интересов ХАМАСа в Ливане, как в политическом, так и в военном отношении", – сказано в официальном сообщении.

Террористическая организация ХАМАС подтвердила, что в результате удара ЦАХАЛа по цели на юге Ливана был уничтожен один из лидеров этой группировки Шариф Абу аль-Амин.

Фатх Шариф Абу аль-Амин (так обычно его имя пишут в арабских СМИ) был одним из руководителей ХАМАСа за рубежом (за пределами сектора Газы). Его ликвидировали рано утром 30 сентября в Аль-Бусе, на восточной окраине Тира. Удар был нанесен по дому лидера террористов. Вместе с ним погибли его жена, сын и дочь.

Абу аль-Амин работал в Агентстве ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), где занимал должность председателя рабочего комитета учителей организации.