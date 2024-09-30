Внимание, розыск: пропал 78-летний Залман Шлайн из Ган-Явне

Полиция просит помощи в розыске 78-летнего Залмана Шлайна из Ган-Явне. Разыскиваемый страдает слабоумием. Он вышел из своего дома 29 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего не указаны (кроме того, что он брит и не носит бороду). Даны фотография и описание одежды: черная рубашка, черные шорты, бейсболка с надписью Columbia.

Залман Шлайн в прошлом часто гулял около дорог в районах Штулима, Ашдода, Холона или Тель-Авива.

Полиция призывает граждан, желающих помочь в масштабных розысках, проводимых полицией, прийти в полицейский участок, созданный при полицейском участке в Ган-Явне по адресу А-Шофтим 11.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.