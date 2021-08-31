Отчет госконтролера по первому году пандемии: непоследовательность правительства, проблемы координации и провал разъяснительной работы

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет, посвященный работе правительства и правительственных структур в течение первого года пандемии коронавируса.

Значительная часть отчета посвящена анализу процесса принятия решений. В первый период пандемии, при 34-м правительстве, в подавляющем большинстве случаев решения принимались в узком форуме, без вовлечения правительства в целом. В частности, решение о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких было утверждено правительством только через месяц после его принятия узким форумом и начала реализации. При принятии решения о первом локдауне его экономические последствия не рассматривалось вовсе. В период второй волны, летом 2020 года, при 35-м правительстве, в течение месяца не принималось никаких решений, пока наконец не были определены полномочия коронавирусного кабинета. Однако и после этого решения принимались с большой задержкой и часто в итоге оказывались неактуальными.

Среди существенных недочетов правительства Энгельман отмечает так и нерешенную проблему предотвращения "импорта коронавируса" из-за границы. Все меры по изоляции прибывающих оказались неудовлетворительными. Также перечисляются проблемы координации между правительством и органами местной власти, между министерством здравоохранения, больницами и больничными кассами, между правительством и штабом национальной безопасности. Отмечается также отсутствие в Израиле структуры, способной координировать работу с пожилым населением в чрезвычайных ситуациях, что существенно затрудняло организацию помощи.

Отдельная глава отчета посвящена провалу в разъяснительной работе правительства, потратившего на это 311 миллионов шекелей (до конца 2020 года). Согласно отчету, план разъяснительной работы был устаревшим, не учитывались социальные сети, отсутствовала координация между различными структурами, отвечающими за эту работу, значительные средства были потрачены на создание сайтов, при этом наблюдалась нехватка рабочей силы в телефонных центрах, не было целевой работы с секторами, требующими особого подхода (в отчете и в рекомендациях госконтролера отмечены арабский сектор и ультраортодоксы, хотя в русскоязычном сегменте наблюдались те же проблемы).

Также отмечается слабый уровень противостояния ложным новостям и контрпропаганде. Следствием провала в разъяснительной работе стало резкое снижение готовности населения соблюдать введенные ограничения и выполнять требования властей. Также отмечается резко негативное влияние отсутствия личного примера со стороны представителей власти, пойманных на нарушении собственных требований и ограничений.

Нелестных оценок удостоилась в отчете и работа министерства просвещения, особенно в части подготовки к удаленному обучению и участия учеников в удаленном обучении.