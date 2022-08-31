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    В Израиле

    Минфин и профсоюз учителей договорились о новом коллективном трудовом соглашении: подробности

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    Минфин и профсоюз учителей подписали коллективное трудовое соглашение: подробности
    Olivier Fitoussi/Flash90, Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 31 августа, менее чем за сутки до начала учебного года, министерство финансов и профсоюз учителей завершили длившиеся девять месяцев переговоры по новому коллективному трудовому соглашению.

    Вместе с тем, на данный момент документ еще не подписан. Согласно предварительной оценке, стоимость реализации соглашения составит 4,5 миллиарда шекелей. Соответственно, потребуется разрешение юридического советника правительства.

    Ниже приведены основные пункты нового соглашения:

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    Зарплата молодого учителя вырастет с 6920 шекелей до 9000 шекелей в месяц. После трех лет работы в системе учитель получит бонус в размере 10000 шекелей. Минимальная ставка учителя будет увеличена до 70% в текущем году и постепенно будет доведена до 100%. В этих пунктах профсоюз учителей полностью принял позицию минфина, а размер бонуса оказался меньше, чем предполагалось (минфин был готов выплатить 24 тысячи шекелей).

    Зарплаты учителей со стажем будут повышены на 1100 шекелей – среднее между предложением минфина (400 шекелей) и требованием профсоюза (1800 шекелей). Стоит отметить, что минпрос давно предлагал сойтись на 1200 шекелях.

    Начальная зарплата директора школы составит не менее 19 тысяч шекелей.

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    Бонус за должность завуча параллели или второго заместителя директора – не менее 1100 шекелей в месяц, за должность директора детского сада – не менее 1500 шекелей. Бонус за должность консультанта – 18% от зарплаты. Будут выплачиваться бонусы воспитательницам детских садов и учительницам, в группах/классах которых будут интегрированы дети с особыми потребностями.

    Директор получит бюджет на поощрение учителей за выполнение дополнительных обязанностей в размере от 400 до 1000 шекелей в месяц.

    Директора также впервые получат возможность нанимать специалистов по индивидуальному контракту, а не в рамках коллективного трудового соглашения. Приглашать на контракт можно будет только специалистов не из системы образования.

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    Профсоюз также пошел на определенный уступки в сокращении процедуры увольнения учителей.

    Будут отменены выходные в дни "исру-хаг" после праздников Песах, Шавуот и Суккот, а также один выходной в Лаг ба-Омер и выходной в пост Эстер. Вместо этого не будет учебы между Судным днем и Суккотом и учителя получат возможность брать два выходных по собственному выбору.

    Учителя обязались не бастовать до 31 декабря 2026 года.

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    Министр финансов Авигдор Либерман приветствовал подписание договора, заявив, что он содержит "невиданные до сих пор изменения в израильской системе образования".

    При этом глава Объединения учителей старших классов Ран Эрез объявил, что 1 сентября учеба в старших классах не начнется.

    По словам Эреза, министерство финансов не ведет переговооры с Объединением.

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