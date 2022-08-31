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    В Израиле

    Бивень вымершего гиганта: ответит ли находка из Ревадим на важный вопрос?

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    Бивень мамонта на месте раскопок
    Управление древностей Израиля. Фото: Омри Барзилай     Бивень мамонта на месте раскопок
    Управление древностей Израиля. Фото: Омри Барзилай     Бивень мамонта в том виде, в котором он был обнаружен
    Управление древностей Израиля. Фото: Юлия Шварц     ВСЕ ФОТО

    Впервые за последние полвека в Израиле удалось обнаружить слоновый бивень. Как утверждают палеонтологи, возраст хорошо сохранившейся находки – около полумиллиона лет, а длина составляет около 2,5 метров. Раскопки проводили специалисты Управления древностей, Тель-Авивского университета и Университета Бен-Гурион.

    Бивень был обнаружен иерусалимским биологом Эйтаном Мором. Узнав о том, что в доисторическую эпоху в Эрец-Исраэль водились слоны, он отправился на поиски в район расположенного недалеко от Гедеры киббуца Ревадим – в прошлом там уже находили кости этих животных. "Я был поражен, когда увидел проглядывавшую из земли кость", – рассказывает он.

    Ученый обратился в Управление древностей. Находка потрясла и специалистов. "Мы знали, что в период позднего палеолита здесь была стоянка первобытных людей, в ходе раскопок здесь находили кремневые орудия. Находили и кости слонов. Но целый, хорошо сохранившийся бивень, которому 500000 лет – это событие", – говорит руководитель раскопок Ави Леви.

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    Специалисты отмечают: извлечение бивня - нелегкая задача. Объект очень древний, хрупкий. После контакта с воздухом любое прикосновение могло его разрушить. Первые работы по его сохранению были проведены на месте. Затем со всеми предосторожностями был удален грунт. После извлечения бивень будет доставлен в лабораторию Управления древностей.

    В доисторическую эпоху фауна Эрец-Исраэль была значительно более разнообразной. Здесь водились слоны, гиппопотамы, буйволы, олени. Многие из этих видов животных вымерли в результате охоты на них людей. Однако находка костей слона рядом со стоянкой человека – редкое событие.

    "Судя по всему, слон принадлежал к вымершему роду Палеолоксодон. Он появился в наших краях около 800000 лет назад и к 400000 лет назад уже исчез. Это было гигантское животное, превышавшее по размеру современного африканского слона", – отмечает археолог доктор Ли При-Галь. Животное достигало 4,5 метров в высоту, а масса составляла 15 тонн

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    Профессор Университета Бен-Гурион Офер Мардер отмечает, что несколько лет назад на этом месте проводились раскопки, и археологи нашли фрагменты черепа слона, ребра и зубы, а также кремневые орудия охоты и труда. "Новая находка заставляет нас задуматься: был ли бивень принесен сюда, имел ли он общественное значение для первобытного человека?" – спрашивает он.

    Для охоты на слонов требуется взаимодействие десятков людей. Поскольку мясо невозможно было хранить, то значительное число людей должно было участвовать и в его поедании, принимавшем характер совместной трапезы, считают ученые.

    "В академическом мире идет полемика по вопросу, насколько распространена была охота на слонов, и были ли они привычной частью рациона первобытных людей? Согласно одной из версий, такая охота играла в первую очередь социальную роль. Мы надеемся, что находка приблизит ответ на этот вопрос", – подводит итог профессор Тель-Авивского университета Исраэль Гершковиц.

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