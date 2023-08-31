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    В Израиле

    Отменена забастовка учителей старших классов. Учебный год в старшей школе начнется 1 сентября

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    Отменена забастовка учителей старших классов. Учебный год в старшей школе начнется 1 сентября
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    Вечером 31 августа из министерства просвещения сообщили о серьезном прорыве на переговорах между профсоюзом учителей старших классов и министерством финансов. Забастовка, которая должна была начаться завтра, отменена. 1 сентября старшеклассники вернутся за парты.

    Сообщение об отмене забастовки поступило в то время, когда в министерстве финансов продолжались переговоры с участием главы Объединения учителей средних и старших классов Рана Эреза и министра финансов Бецалеля Смотрича. Подробности договоренности пока не обнародованы, однако радиостанция "Кан Бет" передала, что принято предложение министра Йоава Киша поднять зарплаты учителям вне зависимости от стажа, то есть и молодым специалистам и тем, кто имеет большой опыт работы в школе.

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    СМИ, в том числе телеканал "Кешет-12", сообщили, что министр просвещения Йоав Киш организовал встречу представителям учителей с министром финансов Бецлалелем Смотричем, так как до последнего момента переговоры проходили с его подчиненными в министерстве.

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    Несколькими часами ранее представители профсоюза учителей сообщали о договоренности повысить зарплаты на 2 тысячи шекелей, но в минфине это опровергали.

    Согласно сообщениям в СМИ, стороны договорились о повышении зарплат без увеличения нагрузки на педагогов.

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    Информацию об отмене забастовки подтвердил Ран Эрез. В опубликованном обращении к учителям он сообщил, что удалось договориться по всем основным пунктам.

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    В настоящий момент стороны обсуждают детали соглашения.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2023
    Министр просвещения организовал главе профсоюза учителей Рану Эрезу встречу со Смотричем
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