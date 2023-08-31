В Хайфе убита женщина, ранен мужчина
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В четверг, 31 августа, в Хайфе в жилом доме на улице Арлозоров было найдено тело женщины примерно 40 лет со следами огнестрельных ранений, сообщает служба "Маген Давид Адом".
Одновременно полиция сообщила о стрельбе на улице Арлозоров в Хайфе, в результате чего были ранены два человека, их состояние от средней тяжести до тяжелого. Затем полиция передала, что убита женщина.
По версии полиции, речь идет о криминальном происшествии, а не о теракте. Причем целью мог быть мужчина, который получил ранение средней степени тяжести и был доставлен в больницу РАМБАМ.
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Информация уточняется.
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