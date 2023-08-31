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    В Израиле

    В Шхеме во время обеспечения безопасности еврейских паломников в результате взрыва ранены офицер и трое солдат ЦАХАЛа

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    В Шхеме во время обеспечения безопасности еврейских паломников в результате взрыва ранены офицер и трое солдат ЦАХАЛа
    Nasser Ishtayeh/Flash90     Около гробницы Йосефа в Шхеме
    AP Photo/Sebastian Scheiner     Около гробницы Йосефа в Шхеме
    AP Photo/Nasser Ishtayeh

    В ночь на 31 августа в Шхеме офицер ЦАХАЛа и трое военнослужащих получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на пути их следования во время обеспечения безопасности еврейских паломников около гробницы Йосефа.

    Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что офицер получил тяжелые ранения, один из солдат в состоянии средней тяжести, еще двое были ранены легко. Отмечается, что взрывное устройство сработало не там, где находились паломники, пострадали только военнослужащие.

    Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в палестинской террористической группировке "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") передает, что мина была заложена боевиком Аидом аль-Кани, который погиб накануне в результате "производственной аварии" в Кафр-Калиле во время работы в лаборатории по сборке взрывных устройств. Ранее "Батальоны мучеников аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) заявляли, что аль-Кани был их "инженером", но командование "Львиного логова" настаивает на том, что в последнее время он работал на них.

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    Палестинская сторона заявляет, что в ходе столкновений с израильскими военными в Шхеме этой ночью были ранены или травмированы около 40 "местных жителей".

    Отметим, что в последние месяцы организованные паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме осуществляются раз в две недели. Предыдущие паломничества были 2 и 16 августа, они сопровождались беспорядками. Только при нынешнем правительстве массовые паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме стали такими регулярными.

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    Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

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    30 августа 2022 года пять израильтян, без согласования с ЦАХАЛом пробравшиеся минувшей ночью в комплекс гробницы Йосефа в Шхеме, были обстреляны террористами. Двое паломников, жители Иерусалима и Бейтар-Илита 17 и 22 лет, получили пулевые ранения. Автомобиль, на котором они прибыли в комплекс, был подожжен в ходе начавшихся беспорядков. На допросе паломники утверждали, что направлялись в Бней-Брак, а в гробницу попали по ошибке.

    10-11 апреля 2022 года гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

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    Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

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    В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

    24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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