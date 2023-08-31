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    В Израиле

    Штаб по борьбе с террором опубликовал карту угроз для израильтян в период осенних праздников. Об Украине и России вновь не упомянуто

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    Штаб по борьбе с террором опубликовал карту угроз для израильтян в период осенних праздников. Об Украине и России вновь не упомянуто

    Штаб по борьбе с террором опубликовал рекомендации для израильтян, планирующих поездки за границу в период осенних праздников (от Рош а-Шана до Симхат Тора, в этом году с 15 сентября по 8 октября). Предостережения касаются десятков стран.

    В рекомендациях Штаба по борьбе с террором, как обычно, отмечается, что основная угроза для израильтян за границей исходит от Ирана. Отмечается, что иранские агенты могут действовать по всему миру, атакуя как израильские, так и еврейские объекты. В этом контексте наиболее опасны путешествия в Грузию, Азербайджан, Турцию и курдский регион, говорится в уведомлении штаба. Агенты Ирана могут также действовать в странах Средиземноморья, Африки и Латинской Америки.

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    Вторыми в перечне угроз упомянуты различные глобальные джихадистские и радикальные исламские организации, которые действуют в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. Штаб рекомендует израильтянам, которые находятся на Синае или планируют поездку на Синай, останавливаться только в известных туристических местах (безопасная прибрежная полоса и Шарм аш-Шейх), где присутствуют египетские силы безопасности, и избегать поездок вглубь Синайского полуострова или пребывания в изолированных и незнакомых местах.

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    Особо сказано о росте потенциальной угрозы исламского терроризма в Швеции и Дании в связи с событиями, связанными с акциями сожжения Корана в этих странах.

    Также отмечается возросшая угроза нападений на израильтян и попыток похищения израильтян за границей со стороны агентов палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

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    Отмечается усиление расистских и антисемитских группировок (сторонников превосходства белой расы, неонацистов и др.), от которых также может исходить угроза.

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    Штаб напоминает, что, согласно израильскому законодательству, существует полный запрет на выезд израильтян во вражеские страны (Ливан, Сирию, Ирак, Йемен и Иран) даже для обладателей дополнительного гражданства, использующих второй паспорт. В этом контексте упомянуто похищение в Ираке Елизаветы Цурковой, гражданки Израиля с российским паспортом, "незаконно находившейся в Ираке в рамках научных исследований".

    Отметим, что израильский Штаб по борьбе с террором вновь не упоминает о проблематичности поездок в Украину, где второй год идет полномасштабная война, развязанная властями РФ, и ничего не пишет об опасности поездок в Россию, где также идут боевые действия в рамках этой войны. Подобные угрозы не рассматриваются израильским Штабом по борьбе с террором, который предупреждает только о возможных террористических нападениях, несмотря на то, что Киев и Москва часто в официальных сообщениях обвиняют в терроре против мирных граждан противоположную сторону в этой войне.

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    Между тем тысячи верующих евреев-израильтян планируют провести осенние праздники в Умани, на территории Украины.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Августа 2023
    МИД призвал израильтян воздержаться от поездок в Умань
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