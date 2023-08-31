Надпись "Mein Kampf" на плакате в Тель-Авиве. Движение "Ликуд" обратилось в полицию
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Возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве ("Кирьят а-Мемшала") утром 31 августа состоялся митинг в поддержку юридического советника правительства Гали Баарав-Миара. На этом мероприятии один из участников держал плакат, на котором под надписью "Mein Kampf" изображен Биньямин Нетаниягу, разрывающий на две части декларацию о Независимости Израиля.
Фотография с плакатом обошла израильские СМИ, вызвав возмущение в правом лагере, где изображение трактовали однозначно: как сравнение Биньямина Нетаниягу с Адольфом Гитлером. Правые активисты обвинили участников митинга в подстрекательстве.
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Сайт "Аруц-7" сообщил https://www.inn.co.il/flashes/946569, что движение "Ликуд" подало жалобу в полицию.
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