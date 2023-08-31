В Цфате загорелся "караван": один мужчина погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии
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Утром в четверг, 31 августа, в Цфате на улице А-Нешарим загорелся "караван". В результате пожара погиб мужчина примерно 65 лет. Еще один пострадавший – мужчина, примерно 20 лет – в тяжелом состоянии был доставлен на вертолете службы "Маген Давид Адом" в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Состояние пострадавшего стабильно тяжелое – он получил ожоги третьей степени тяжести и отравление дымом.
Обстоятельства этого происшествия выясняются полицией.
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