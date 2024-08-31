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Израиль

В секторе Газы уничтожен один из командиров "Исламского джихада" Мухаммад Катарауи

время публикации: 31 августа 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 21:06
В секторе Газы уничтожен один из командиров "Исламского джихада" Мухаммад Катарауи
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК) посредством беспилотника в секторе Газы был уничтожен командир бригады центральных лагерей "Исламского джихада" Мухаммад Катарауи.

Катарауи отвечал за ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы и планировал террористические нападения на военнослужащих ЦАХАЛа. В разное время занимал разные посты в "Исламском джихаде", в том числе был заместителем командиром бригады и офицером разведки.

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