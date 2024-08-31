Солдаты ЦАХАЛа примут участие в обеспечении безопасности 1 сентября

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о мероприятиях, проводимых армией в рамках оказания помощи перед началом нового учебного года.

Согласно опубликованной информации, сотни защитных вагончиков ("мигунийот") установлены на автобусных остановках и возле учебных заведений.

Также в населенных пунктах на юге и севере дислоцированы дополнительные подразделения, прошедшие специальную подготовку, которые будут оказывать помощь местным органам власти в обеспечении безопасности.

В населенных пунктах севера, находящихся в приграничной зоне, подразделения ЦАХАЛа будут обеспечивать безопасность на местах сбора и возвращения школьников. Силы ЦАХАЛа также будут находиться вдоль автомобильных трасс, по которым передвигаются школьные подвозки.

Граждан убедительно просят сохранять бдительность и прислушиваться к распоряжениям Службы тыла.