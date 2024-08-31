В торговом центре возле развязки Бейт-Янай обрушился потолок
время публикации: 31 августа 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 15:04
Около 14:00 в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что в торговом центре возле развязки Бейт-Янай обрушился потолок.
Прибывшие на место парамедики МАДА сообщили, прибыв к торговому комплексу, что в результате обрушения потолка пострадавших нет.
Позднее стало известно, что несколько человек обратились за медицинской помощью в связи с шоковым состоянием.