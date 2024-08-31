Около 14:00 в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что в торговом центре возле развязки Бейт-Янай обрушился потолок.

Прибывшие на место парамедики МАДА сообщили, прибыв к торговому комплексу, что в результате обрушения потолка пострадавших нет.

Позднее стало известно, что несколько человек обратились за медицинской помощью в связи с шоковым состоянием.