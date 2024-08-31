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Израиль

В торговом центре возле развязки Бейт-Янай обрушился потолок

время публикации: 31 августа 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 15:04
В торговом центре возле развязки Бейт-Янай обрушился потолок
Yonatan Sindel/Flash90

Около 14:00 в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" поступило сообщение, что в торговом центре возле развязки Бейт-Янай обрушился потолок.

Прибывшие на место парамедики МАДА сообщили, прибыв к торговому комплексу, что в результате обрушения потолка пострадавших нет.

Позднее стало известно, что несколько человек обратились за медицинской помощью в связи с шоковым состоянием.

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