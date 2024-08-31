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Прогноз погоды в Израиле на 31 августа: переменная облачность, возможен дождь на севере

время публикации: 31 августа 2024 г., 05:42 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 05:46
Прогноз погоды в Израиле на 31 августа: переменная облачность, возможен дождь на севере
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 31 августа, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен дождь, преимущественно на севере страны.

В Иерусалиме – 20-27 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 23-32, в Мицпе-Рамоне – 21-32, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 22-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений.

Израиль
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