Газа: в центральной части сектора началась кампания по вакцинации от полиомиелита
время публикации: 31 августа 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 20:10
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил в субботу, 31 августа, что в центральной части сектора началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Израиль согласился на серию гуманитарных пауз в секторе Газы, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита. Об этом сообщает ВВС.
По словам старшего сотрудника ВОЗ Рика Пиперкорна, целью перерыва в боевых действиях станет вакцинация около 640 тысяч детей по всему сектору после обнаружения там первого случая полиомиелита за последние 25 лет.