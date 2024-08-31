Газа: в центральной части сектора началась кампания по вакцинации от полиомиелита

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил в субботу, 31 августа, что в центральной части сектора началась кампания по вакцинации детей от полиомиелита.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Израиль согласился на серию гуманитарных пауз в секторе Газы, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита. Об этом сообщает ВВС.

По словам старшего сотрудника ВОЗ Рика Пиперкорна, целью перерыва в боевых действиях станет вакцинация около 640 тысяч детей по всему сектору после обнаружения там первого случая полиомиелита за последние 25 лет.