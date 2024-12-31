Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31.12.2024: операции в Калькилии, Шхеме, Туль-Кареме
время публикации: 31 декабря 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 06:34
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 31 декабря действовали в Калькилии, Шхеме, Туль-Кареме, Бейтунии (к западу от Рамаллы). Задержаны подозреваемые.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 декабря.