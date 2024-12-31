x
31 декабря 2024
|
последняя новость: 07:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2024
|
31 декабря 2024
|
последняя новость: 07:10
31 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31.12.2024: операции в Калькилии, Шхеме, Туль-Кареме

время публикации: 31 декабря 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 06:34
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31.12.2024: операции в Калькилии, Шхеме, Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 31 декабря действовали в Калькилии, Шхеме, Туль-Кареме, Бейтунии (к западу от Рамаллы). Задержаны подозреваемые.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 29 декабря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

452-й день войны: ЦАХАЛ действует в Газе, Иудее и Самарии. Хронология