Умер старейший глава йешив, в Иерусалиме проходит многотысячная церемония похорон
В ночь на воскресенье, 31 января, в Иерусалиме скончался 99-летний глава йешивы "Бриск" Мешулам Давид Соловейчик.
Похоронная процессия отправилась из дома раввина на улице Алей а-Коэн, через йешиву "Бриск" и на кладбище Ар а-Менухот.
Несмотря на карантинные ограничения, в похоронной процессии участвуют тысячи ультраортодоксов. "Социальная дистанция" не соблюдается, на многих нет защитных масок. Полиция не препятствует проведению похорон, контролируя соблюдение порядка по периметру процессии.
Руководство иерусалимской полиции заявляет о "ведении переговоров" по поводу соблюдения карантинных норм во время траурной церемонии.
Оппозиционные политики выступили с критикой властей, которые настаивают на продлении "жесткого карантина" в то время, когда ультраортодоксы демонстративно игнорируют карантинные ограничения.
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