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NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2021 г., 11:01

Умер старейший глава йешив, в Иерусалиме проходит многотысячная церемония похорон

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Похороны главы йешивы "Бриск" Мешулама Давида Соловейчика Умер старейший глава йешив, в Иерусалиме ожидается многотысячная церемония похорон Похороны главы йешивы "Бриск" Мешулама Давида Соловейчика

В ночь на воскресенье, 31 января, в Иерусалиме скончался 99-летний глава йешивы "Бриск" Мешулам Давид Соловейчик.

Похоронная процессия отправилась из дома раввина на улице Алей а-Коэн, через йешиву "Бриск" и на кладбище Ар а-Менухот.

Несмотря на карантинные ограничения, в похоронной процессии участвуют тысячи ультраортодоксов. "Социальная дистанция" не соблюдается, на многих нет защитных масок. Полиция не препятствует проведению похорон, контролируя соблюдение порядка по периметру процессии.

Руководство иерусалимской полиции заявляет о "ведении переговоров" по поводу соблюдения карантинных норм во время траурной церемонии.

Оппозиционные политики выступили с критикой властей, которые настаивают на продлении "жесткого карантина" в то время, когда ультраортодоксы демонстративно игнорируют карантинные ограничения.

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