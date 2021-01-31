Кнессет утвердил закон о повышении штрафов

Кнессет утвердил законопроект о повышении штрафов и ужесточении мер в отношении нарушителей карантинных ограничений. 39 депутатов голосовали за законопроект, 18 голосовали против него.

Перед голосованием имел место словесный инцидент между спикером Кнессета Яривом Левином и главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем. Левин обвинил Ганца в том, что тот нарушил принятые в Кнессет правила и нормы, вынудив его созвать пленарное заседание в период предвыборных парламентских каникул. "Вы держали за горло всю систему, угрожая не допустить созыва заседания правительства, где должно приниматься решение о продлении карантина", - заявил Левин.

"Я понимаю, что вы хотите меня пристыдить, но я вам отвечу той же монетой. Этот законопроект много недель находился на рассмотрении Кнессета, и вы не делали ничего для того чтобы вынести его на голосование", - ответил Ганц.

В рамках закона, размер штрафов, которыми облагаются предприятия и учебные заведения, возобновившие работу в период действия карантинных ограничений, будут облагаться штрафами в размере 10000 шекелей вместо 5000 как было до сих пор. Местные органы власти получают право издавать административный запрет на работу школ, открывшихся в период карантина.