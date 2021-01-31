Иерусалим:
9 - 14°
Тель-Авив:
14 - 18°
Эйлат:
10 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле31 января 2021 г., 16:38

Кнессет утвердил закон о повышении штрафов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кнессет утвердил закон о повышении штрафов

Кнессет утвердил законопроект о повышении штрафов и ужесточении мер в отношении нарушителей карантинных ограничений. 39 депутатов голосовали за законопроект, 18 голосовали против него.

Перед голосованием имел место словесный инцидент между спикером Кнессета Яривом Левином и главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем. Левин обвинил Ганца в том, что тот нарушил принятые в Кнессет правила и нормы, вынудив его созвать пленарное заседание в период предвыборных парламентских каникул. "Вы держали за горло всю систему, угрожая не допустить созыва заседания правительства, где должно приниматься решение о продлении карантина", - заявил Левин.

"Я понимаю, что вы хотите меня пристыдить, но я вам отвечу той же монетой. Этот законопроект много недель находился на рассмотрении Кнессета, и вы не делали ничего для того чтобы вынести его на голосование", - ответил Ганц.


В рамках закона, размер штрафов, которыми облагаются предприятия и учебные заведения, возобновившие работу в период действия карантинных ограничений, будут облагаться штрафами в размере 10000 шекелей вместо 5000 как было до сих пор. Местные органы власти получают право издавать административный запрет на работу школ, открывшихся в период карантина.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:03 Рон Хульдаи выступил с заявлением для прессы после выхода из его партии Нисанкорена
18:49 СМИ: Ганц намерен добиваться смягчения режима карантина уже с этой недели
17:43 Трое военнослужащих ЦАХАЛа пострадали в результате ДТП
17:03 В Кармиэле обнаружены мертвыми мужчина и женщина
16:38 Кнессет утвердил закон о повышении штрафов
16:12 "Еш Атид": среди первых 20 кандидатов в списке три русскоязычных политика
15:57 Начальник генштаба ЦАХАЛа встретился с главой миротворческих сил UNIFIL
15:30 Полиция подозревает в поджоге автобуса в Бней-Браке 15-летнего местного жителя
14:40 В промзоне Ашдода тяжело травмирован рабочий
14:39 Кнессет обсуждает закон о повышении штрафов
...