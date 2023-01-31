Отчет миндиаспоры Израиля: российско-украинская война способствовала всплеску антисемитизма во всем мире

Министерство по связям с еврейскими диаспорами опубликовало отчет о ситуации с антисемитизмом в мире в 2022 году, свидетельствующий о резком росте антисемитских настроений и инцидентов, спровоцированном российско-украинской войной.

При этом отмечается, что война в антисемитских мотивах используется не только в России и Украине, но и в ультралевых, ультраправых, пропалестинских и исламистских кругах по всему миру. Также в контексте войны на регулярной основе используется риторика сравнений с Холокостом, приводящая к обесцениванию этого термина. Ультралевые и пропалестинские круги продвигают нарратив сравнения Украины с Палестиной в качестве жертв агрессии, а России и Израиля в качестве агрессоров.

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В большинстве стран Запада было отмечено сокращение количества антисемитских инцидентов по сравнению с пиком 2021 года. Исключение составили США, где количество инцидентов продолжило расти. Также на 13% выросло количество антисемитских инцидентов с проявлением насилия.

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Рост антисемитского дискурса в социальных сетях связан в первую очередь со смыканием ультралевых прогрессивистских и пропалестинских кругов, и завязан на ненависти к Израилю как к агрессору и колониальному образованию, и отрицании его права на существование. В Великобритании чаще чем в других странах преобладают мотивы бойкота Израиля, во Франции – теории заговора с еврейскими мотивами. Отмечен резкий рост антисемитского дискурса на испанском и русском языках, и определенное снижение антисемитского дискурса на арабском, причем основными центрами этого дискурса на арабском являются Амман и Каир. В отличие от большинства других стран, где около двух третьих антисемитского дискурса касаются демонизации Израиля, в российских соцсетях превалируют классические антисемитские мотивы и отрицание и фальсификация истории Холокоста.

В части отчета, касающейся постсоветского пространства отмечается выход на авансцену проводников идей антисемитизма, ранее считавшихся маргинальными. Отмечаются заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера, продвижение антисемитских идей руководством Российской православной церкви и т.д. Также отмечается возвращение к советским нарративам антисемитизма, отрицания Холокоста и фальсификации истории, включая обобщение жертв Холокоста путем их включения в число "мирных советских граждан", и обвинения евреев в сотрудничестве с нацистами. Еврейские мотивы также активно муссируются при обсуждении массовой эмиграции ("воспользовались благами и сбежали"), оправдания нападения на Украину ("денацификация" и "сотрудничество еврея Зеленского с нацистами"), объяснения антиросссийской политики Запада ("еврейский заговор").

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В Украине по-прежнему ведется поиск исторических героев и героизация причастных к массовым убийствам евреев, а также общая для стран Восточной Европы политика преуменьшения и игнорирования участия местных пособников нацистов в массовых убийствах евреев.

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В Беларуси также идет советизация дискурса касательно Холокоста и продвижение трагедии белорусского народа без упоминания евреев.

В остальных республиках бывшего СССР проявления антисемитизма были минимальны, за исключением ряда случаев осквернения еврейских кладбищ в Литве и Латвии символикой, связанной с вторжением России в Украину.