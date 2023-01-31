"Массовая эвакуация, парализованный транспорт и перебои в сотовой связи": правительство рассмотрит сценарий следующей войны
В ближайшие дни новому военно-политическому кабинету правительства будет представлен базовый сценарий следующей войны, включающий угрозы, к которым готовится ЦАХАЛ и тыловые системы, и обновляемый раз в несколько лет., сообщает обозреватель портала ynet Йоав Зейтун.
Последний сценарий был утвержден предыдущим правительством летом прошлого года, а теперь должен быть рассмотрен новым правительством.
Основным отличием от предыдущих сценариев являются массовые беспорядки в арабских и смешанных населенных пунктах и парализация значительной части общественного и грузового транспорта. Представители арабского сектора составляют значительную часть водителей грузового и общественного транспорта в Израиле, что становится заметно каждый год в период месяца Рамадан. По оценке ЦАХАЛа, многие из них не захотят или не смогут работать во время войны.
Кроме того, помимо ведения боевых действий на внешних границах, ЦАХАЛу придется принимать участие в обеспечении безопасности трасс внутри страны. Такой вывод был сделан на основании опыта 2021 года, когда оказались перекрыты многие дороги в Негеве и Галилее, в том числе ведущие к базам ВВС. В рамках сценария помогать полиции и пограничной полиции будут две бригады резервистов легкой мотопехоты.
Следствием парализации грузового транспорта может стать образование дефицита продуктов и лекарств на прилавках магазинов и аптек.
Также сценарий включает в себя массовую эвакуацию в центр страны населения из приграничных районов, которые находятся в пределах досягаемости ракет малого радиуса действия и минометных снарядов. При этом сами по себе ракетные обстрелы заботят ЦАХАЛ в меньшей степени – 70% населения страны имеет быстрый доступ к убежищам в квартире, на этаже или в здании.
Также сценарий включает в себя массированные кибератаки на системы светофоров, банкоматы, мобильные приложения транспорта, больничных касс и т.д., создание серьезных помех работе сотовых сетей, проникновение террористов из сектора Газы.
В июне 2023 года планируется проведение учений по этому сценарию.