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    В Израиле

    "Массовая эвакуация, парализованный транспорт и перебои в сотовой связи": правительство рассмотрит сценарий следующей войны

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    AP Photo/Heidi Levine

    В ближайшие дни новому военно-политическому кабинету правительства будет представлен базовый сценарий следующей войны, включающий угрозы, к которым готовится ЦАХАЛ и тыловые системы, и обновляемый раз в несколько лет., сообщает обозреватель портала ynet Йоав Зейтун.

    Последний сценарий был утвержден предыдущим правительством летом прошлого года, а теперь должен быть рассмотрен новым правительством.

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    Основным отличием от предыдущих сценариев являются массовые беспорядки в арабских и смешанных населенных пунктах и парализация значительной части общественного и грузового транспорта. Представители арабского сектора составляют значительную часть водителей грузового и общественного транспорта в Израиле, что становится заметно каждый год в период месяца Рамадан. По оценке ЦАХАЛа, многие из них не захотят или не смогут работать во время войны.

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    Кроме того, помимо ведения боевых действий на внешних границах, ЦАХАЛу придется принимать участие в обеспечении безопасности трасс внутри страны. Такой вывод был сделан на основании опыта 2021 года, когда оказались перекрыты многие дороги в Негеве и Галилее, в том числе ведущие к базам ВВС. В рамках сценария помогать полиции и пограничной полиции будут две бригады резервистов легкой мотопехоты.

    Следствием парализации грузового транспорта может стать образование дефицита продуктов и лекарств на прилавках магазинов и аптек.

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    Также сценарий включает в себя массовую эвакуацию в центр страны населения из приграничных районов, которые находятся в пределах досягаемости ракет малого радиуса действия и минометных снарядов. При этом сами по себе ракетные обстрелы заботят ЦАХАЛ в меньшей степени – 70% населения страны имеет быстрый доступ к убежищам в квартире, на этаже или в здании.

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    Также сценарий включает в себя массированные кибератаки на системы светофоров, банкоматы, мобильные приложения транспорта, больничных касс и т.д., создание серьезных помех работе сотовых сетей, проникновение террористов из сектора Газы.

    В июне 2023 года планируется проведение учений по этому сценарию.

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