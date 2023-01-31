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    В Израиле

    Зимняя буря в Израиле продлится два дня

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    Зимняя буря в Израиле продлится два дня
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, зимняя буря, начавшаяся 31 января, продлится всего два дня. Она будет сопровождаться сильными дождями, временами с грозами и местами с градом, снегопадом на Хермоне и штормом на побережье Средиземного моря.

    Уже 2 февраля дожди ослабнут и прекратятся, температура в большинстве районов повысится.

    31 января и 1 февраля высока вероятность затоплений в низинах. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность.

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    Сегодня, 31 января: в Иерусалиме – 5-8 градусов, в Тель-Авиве – 12-16, в Хайфе – 10-13, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 9-12, в Мицпе-Рамоне – 6-9, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-15, в Ариэле – 7-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-14, на Голанских высотах – 8-9. Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 180-340 см. Купание крайне опасно. На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 5 км/ч).

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