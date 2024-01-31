adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
4 - 9°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
9 - 18°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.652 ₪ 3.959 ₪
Иерусалим:
4 - 9°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
9 - 18°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Полиция Израиля объявила о гибели старшины Рана Гуэли, его тело удерживают в Газе террористы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Полиция Израиля объявила о гибели старшины Рана Гуэли, его тело удерживают в Газе террористы
    Пресс-служба полиции Израиля

    Полиция Израиля объявила, что получена информация о гибели старшины Рана Гуэли (24 года, из Мейтара), бойца спецназа ЯСАМ, участвовавшего 7 октября 2023 года в бою с террористами в районе поселка Алумим.

    Тело погибшего удерживается террористами в Газе.

    Гибель Рана Гуэли подтвердила 30 января экспертная комиссия с участием представителей министерства здравоохранения, спецслужб, полиции Израиля, министерства по делам религии и главного раввина Израиля.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:25 Пожар в Хайфе: мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии
    07:00 1 февраля бензин в Израиле подорожает на 17 агорот за литр
    06:44 Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 31 января: операции в Шхеме и Калькилии
    06:42 117-й день войны в Израиле. Хронология событий
    06:32 Полиция Израиля объявила о гибели старшины Рана Гуэли, его тело удерживают в Газе террористы
    06:20 Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 31 января: удары по целям на юге, в центре и на севере сектора
    05:57 ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих в секторе Газы
    05:19 Прогноз погоды на 31 января: холодно, дожди, шторм, снегопад в горах на севере
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom