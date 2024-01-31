Полиция Израиля объявила о гибели старшины Рана Гуэли, его тело удерживают в Газе террористы
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Полиция Израиля объявила, что получена информация о гибели старшины Рана Гуэли (24 года, из Мейтара), бойца спецназа ЯСАМ, участвовавшего 7 октября 2023 года в бою с террористами в районе поселка Алумим.
Тело погибшего удерживается террористами в Газе.
Гибель Рана Гуэли подтвердила 30 января экспертная комиссия с участием представителей министерства здравоохранения, спецслужб, полиции Израиля, министерства по делам религии и главного раввина Израиля.
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