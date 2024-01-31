ЦАХАЛ сообщил о гибели троих военнослужащих в секторе Газы

ЦАХАЛ сообщает, что 30 января в боях на территории сектора Газы погибли трое израильских военнослужащих. Названы имена погибших.

Майор резерва Нецер Симхи, 30 лет, из Масада, офицер 87-го батальона 14-й бригады, погиб в бою на севере сектора Газы.

Капитан резерва Гавриэль Шани, 28 лет, из Эли, командир разведгруппы 6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Прапорщик резерва Юваль Нир, 43 года, из Кфар-Эциона, боец разведгруппы ​​6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Сообщается также о четырех тяжелораненых в ходе боев в секторе Газы за последние сутки. Среди них два бойца-резервиста из ​​6646-го батальона, боец бригады "Цанханим", боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

C 31 октября по 31 января в ходе наземной операции в Газе погибли 223 военнослужащих ЦАХАЛа.

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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 560 военнослужащих ЦАХАЛа.