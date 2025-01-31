x
31 января 2025
|
последняя новость: 01:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 января 2025
|
31 января 2025
|
последняя новость: 01:19
31 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Турции

Авиация
Турция
Грузия
время публикации: 31 января 2025 г., 00:11 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 01:16
Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Турции
Tomer Neuberg/Flash90

Самолет авиакомпании "Эль-Аль", выполнявший рейс из Тель-Авива в Тбилиси, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Кайсери из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

После посадки в аэропорту турецкого города пассажир был снят с рейса и доставлен в местную больницу.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что борт после дозаправки должен вылететь в Тбилиси.

Новостная служба N12 передала, что власти Турции разрешили произвести дозаправку, так как рейс осуществлялся на самолете, арендованном компанией "Эль-Аль", а не принадлежащем ей. Израильтяне после посадки не покидали борт.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 февраля 2024

На борту самолета "Эль-Аль", летевшего в Молдову, произошла драка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 февраля 2024

Самолет "Эль-Аля" совершил экстренную посадку в Салониках из-за нападения пассажира на членов экипажа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2023

В "Бен-Гурионе" состоялась экстренная посадка пассажирского самолета