Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Турции

Самолет авиакомпании "Эль-Аль", выполнявший рейс из Тель-Авива в Тбилиси, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Кайсери из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

После посадки в аэропорту турецкого города пассажир был снят с рейса и доставлен в местную больницу.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что борт после дозаправки должен вылететь в Тбилиси.

Новостная служба N12 передала, что власти Турции разрешили произвести дозаправку, так как рейс осуществлялся на самолете, арендованном компанией "Эль-Аль", а не принадлежащем ей. Израильтяне после посадки не покидали борт.