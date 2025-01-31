Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль" совершил экстренную посадку в Турции
время публикации: 31 января 2025 г., 00:11 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 01:16
Самолет авиакомпании "Эль-Аль", выполнявший рейс из Тель-Авива в Тбилиси, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Кайсери из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
После посадки в аэропорту турецкого города пассажир был снят с рейса и доставлен в местную больницу.
Радиостанция "Кан Бет" передает, что борт после дозаправки должен вылететь в Тбилиси.
Новостная служба N12 передала, что власти Турции разрешили произвести дозаправку, так как рейс осуществлялся на самолете, арендованном компанией "Эль-Аль", а не принадлежащем ей. Израильтяне после посадки не покидали борт.
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