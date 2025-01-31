Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 31 января, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 8-18, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 11-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье – переменная облачность, температура немного повысится. В понедельник – без существенных изменений, переменная облачность.