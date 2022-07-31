ВВС ЦАХАЛа приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков F-35i "Адир"

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля, следом за ВВС США, приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35i "Адир" в связи с получением информации о возможно дефекте в механизме катапультирования в креслах пилотов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

adv_11 incontent_1

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар вечером в субботу, 30 июля, провел специальное совещание для оценки ситуации. После чего был дан приказ провести тщательный общий технический осмотр всех самолетов "Адир" перед вылетами. Процесс, как заявляют в ЦАХАЛе, будет завершен в ближайшие дни.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что проводимая проверка никак не повлияет на боеспособность израильских ВВС и армии в целом.

adv_12 m_ar_1

В настоящее время на вооружении ЦАХАЛа стоят 33 самолета F-35i, включая единственную в мире за пределами США модель, предназначенную для летных испытаний. В общей сложности Израилем в США было заказано 50 таких самолетов с опцией на покупку еще 25 самолетов.

adv_13 incontent_2

На текущий момент в составе ВВС ЦАХАЛа три эскадрильи F-35i – две боевые (140-я – "Золотой орел" и 116-я – "Львы Юга") и одна учебная (117-я – "Первая реактивная").

Первая эскадрилья F-35i ("Адир"), 140-я эскадрилья "Нешер а-Захав" ("Золотой орел"), получила первые два самолета в декабре 2016 года, а в декабре 2017 была признана готовой к оперативной деятельности. С марта 2018 года эскадрилья принимает участие в нанесении ударов по иранским объектам в Сирии, первой в мире применив самолеты F-35 в боевых условиях.

adv_14 m_ar_2

О создании второй эскадрильи боевых самолетов пятого поколения F-35i было объявлено 15 января 2020 года. Новая эскадрилья получила номер 116 и название "Арайот а-Даром" ("Львы Юга"). Первые два самолета новой эскадрильи прибыли в Израиль в ноябре 2019 года. Остальные поступят до 2024 года.