Портрет русскоязычного избирателя 2022. Новый опрос NEWSru.co.il

1 ноября 2022 года состоятся выборы в Кнессет 25-го созыва. Это будут пятые парламентские выборы в Израиле за последние три с половиной года.

Редакция NEWSru.co.il проводит на этой неделе новый опрос, целью которого является составление "портрета" русскоязычного избирателя.

Данный опрос анонимный, как и прочие наши онлайн-опросы. Но теперь мы имеем возможность ранжирования результатов по различным категориям: полу, возрасту, политическим взглядам, стране исхода, времени жизни в стране, уровню доходов, уровню образования и т.д.

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Для нас также важно выяснить, что именно определяет выбор наших читателей.

Помимо прочего мы надеемся выяснить, по каким причинам наша аудитория не голосует за партии, возглавляемые теми или иными политиками.

Отметим, что список партий и блоков, которые примут участие в выборах в Кнессет 25-го созыва, пока не определен окончательно. Когда этот список будет утвержден, мы проведем по нему отдельное голосование.

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Внимание: опрос предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на израильских парламентских выборах.

Портрет русскоязычного избирателя 2022. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 24 вопроса)