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    В Израиле

    В Дженине проведена операция по задержанию двух разыскиваемых террористов

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    В Дженине проведена операция по задержанию двух разыскиваемых террористов
    AP Photo/Majdi Mohammed

    В ночь на понедельник, 31 июля, подразделение "псевдоарабов" вместе с бойцами бригады "Голани" вошли в Дженин, где была проведена операция по задержанию двух разыскиваемых террористов.

    В ходе операции произошла перестрелка с местными боевиками.

    Палестинские источники сообщают, что силы ЦАХАЛа около 7 утра начали выходить из Дженина.

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    По предварительным данным, один из задержанных боевиков является активистом ХАМАСа.

    Информация уточняется.

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    Пресс-служба ЦАХАЛа пока комментариев не дает.

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