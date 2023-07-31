В Дженине проведена операция по задержанию двух разыскиваемых террористов
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В ночь на понедельник, 31 июля, подразделение "псевдоарабов" вместе с бойцами бригады "Голани" вошли в Дженин, где была проведена операция по задержанию двух разыскиваемых террористов.
В ходе операции произошла перестрелка с местными боевиками.
Палестинские источники сообщают, что силы ЦАХАЛа около 7 утра начали выходить из Дженина.
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По предварительным данным, один из задержанных боевиков является активистом ХАМАСа.
Информация уточняется.
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Пресс-служба ЦАХАЛа пока комментариев не дает.
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