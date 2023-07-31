Житель Иерихона задержан по подозрению в убийстве женщины в Тель-Авиве

Утром в понедельник, 31 июля, была разрешена к публикации информация о том, что полиция задержала 47-летнего мужчину – жителя Иерихона, по подозрению в убийстве женщины, совершенному 22 июля на мусульманском кладбище в Ган а-Ацмаут в Тель-Авиве, в районе улицы А-Яркон (южнее отеля Hilton).

Личность убитой до сих пор не установлена.

Известно, что подозреваемый нелегально находился на территории Израиля.

adv_11 m_ar_1

Мировой суд в Тель-Авиве продлил его содержание под стражей до 3 августа 2023 года. Расследование продолжается.