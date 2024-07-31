x
31 июля 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2024
|
31 июля 2024
|
последняя новость: 19:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: задержан террорист, тяжело ранивший израильтянина возле Кирьят-Арбы

время публикации: 31 июля 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 18:51
ЦАХАЛ: задержан террорист, тяжело ранивший израильтянина возле Кирьят-Арбы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (ШАБАК) был задержан подозреваемый в совершении теракта на перекрестке Байт-Анун, недалеко от Кирьят-Арбы.

Во время предварительного допроса во время задержания подозреваемый не отрицал свою причастность к теракту.

Задержанный передан для дальнейшего расследования ШАБАК.

Около 6 часов утра в Иудее, террорист, вооруженный пистолетом, подъехал на автомобиле к перекрестку в районе объездной дороги около Кирьят-Арбы и открыл огонь, затем он вышел из машины и ударил ножом гражданина Израиля, после чего скрылся. Израильтянин, мужчина примерно 50 лет, был в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2024

Теракт около Кирьят-Арбы, тяжело ранен израильтянин