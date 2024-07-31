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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы десятки целей. Видео

время публикации: 31 июля 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 10:32
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы десятки целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя преимущественно в центре и на юге сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в секторе Газы.

Бойцы 401-й бригады (162-я дивизия) продолжают действовать в районе Таль ас-Султан, ликвидируя террористов.

Силы 252-й дивизии ликвидируют террористическую инфраструктуру в центре сектора. Ударом с воздуха была уничтожена группа боевиков, пытавшихся заложить мины.

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