ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы десятки целей. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя преимущественно в центре и на юге сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали десятки целей в секторе Газы.

Бойцы 401-й бригады (162-я дивизия) продолжают действовать в районе Таль ас-Султан, ликвидируя террористов.

Силы 252-й дивизии ликвидируют террористическую инфраструктуру в центре сектора. Ударом с воздуха была уничтожена группа боевиков, пытавшихся заложить мины.