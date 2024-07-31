Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 31 июля, температура немного повысится, будет жарко и душно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 19-35, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 22-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг – повышение температуры. В пятницу-субботу жара немного спадет.