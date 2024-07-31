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Израиль

Региональный совет Хоф-Ашкелон: пляж Зиким в ближайшее время не откроется для отдыхающих

время публикации: 31 июля 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 19:18
Пляж Зиким
Gili Yaari/Flash90

Региональный совет Хоф-Ашкелон опроверг появившиеся сообщения о том, что в первые дни августа возобновит работу пляж Зиким, находящийся всего в нескольких километрах от сектора Газы.

В сообщении пресс-службы местного органа власти указывается, что в соответствии с указаниями армии пляж остается закрытой военной зоной.

В начале июля телеканал "Решет-13" сообщал, что после открытие, которое состоится в августе, отдыхающих на пляже круглосуточно будут охранять 20 военнослужащих ЦАХАЛа. На территории пляжа будет построено бомбоубежище площадью 60 кв.м.

7 октября 2023 года, во время атаки террористов ХАМАСа, на пляже Зиким были убиты 19 человек.

Израиль
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