Семья нашла на прогулке под Иерусалимом минометный снаряд времен Войны за независимость

Семья из Иерусалима нашла на прогулке по деревне Сатаф неразорвавшийся минометный снаряд времен Войны за независимость.

Вадим Цыганов рассказал редакции NEWSru.co.il, что они с женой Юлией и их четырьмя детьми (3, 5, 11 и 13 лет) 30 марта отправились на обычную прогулку по "синему" маршруту в Сатафе.

Старший сын Цыгановых, 13-летний Эйтан, чуть отклонился от тропинки, чтобы посмотреть на какое-то дерево, и закричал, что нашел "бомбу".

"Сначала я подумал, что он наверняка принял за снаряд обычную консервную банку, это же было прямо рядом с тропой, где ходят толпы. Подбежав, я увидел на земле проржавевшую трубку с "хвостом", совершенно кустарно сделанную. Это действительно было похоже на снаряд", – рассказывает Вадим.

Обнаружив снаряд, Цыгановы сразу позвонили в ККЛ (Еврейский Национальный фонд, Керен Каемет ле-Исраэль), там им посоветовали обратиться в полицию. После того, как Вадим отправил полиции снимки находки, из Иерусалима тут же выехал сапер, прибыли машины скорой помощи и пожарной службы.

Когда снаряд был обезврежен, сапер рассказал Цыгановым, что это был минометный снаряд 52-го калибра, которые использовали во время Войны за независимость в 1948 году. По словам сапера, снаряд, который лежал в полутора метрах от туристической тропы, был сильно поврежден и мог взорваться от любого контакта.

"Непонятно, как его не нашли раньше, но, возможно, он все это время был под землей, а тут ее вымыло на поверхность дождями. С Божьей помощью все закончилось хорошо, но ведь сын, будь он менее осторожен, мог бы поднять снаряд или потрогать. Так что советую всем быть очень внимательными на прогулках", – говорит Вадим.