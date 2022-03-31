В качестве "гостиницы" для новых репатриантов может быть использован круизный лайнер

Правительство Израиля проверяет возможность использования одного из круизных лайнеров для размещения новых репатриантов из Украины и России. Эту идею министр туризма Константин Развозов высказал в ответ на просьбу главы правительства Нафтали Беннета найти решения временного размещения прибывающих репатриантов.

В настоящий момент ведутся переговоры с судовой компанией, которой принадлежит лайнер с 500 каютами, в которых могли бы разместиться 1450 человек. В министерстве туризма отмечают, что в период эпидемии коронавируса лайнер простаивал, для его подготовки к принятию людей может потребоваться чуть больше месяца.

Источники, знакомые с деталями переговоров, сообщают, что Израиль мог бы сэкономить от 30% до 50% от той суммы, которая сейчас тратится на размещение репатриантов в гостиницы. Кроме того, рано или поздно им придется освободить гостиничные номера для туристов.

"Это решение помогло бы снизить расходы на размещение репатриантов, а также снизить цены на отдых в Израиле. Как человек, который когда-то сам был новым репатриантом, я могу сказать, что шансы новоприбывших арендовать квартиру на частном рынке в первые месяцы после приезда практически равны нулю как из-за дефицита жилья, так и из-за цен. И, конечно, когда гостиницы заполняются туристами, мы должны проявлять изобретательность при поиске решений. И такое решение - круизный лайнер - плавучий отель в порту, который может принять тысячи репатриантов", - объясняет Константин Развозов, являющийся автором идеи "плавучего отеля".