Мэрия Умм эль-Фахма: члены правительства уговорили мэра не увольняться

Через несколько часов после того, как мэр Умм эль-Фахма в прямом эфире телеканала "Кан-11" заявил, что он подает в отставку из-за скандала с соболезнованиями семьям террористам, мэрия сообщила, что отставки не будет.

Источники в мэрии сообщили новостной службе телеканала "Кешет", что после выпуска новостей на 11-м телеканале, Самиру Субхи Махамиду позвонили несколько министров и попросили его не подавать в отставку.

Субхи Махамида уговаривали не увольняться мэри других арабских городов, а также комитет глав местных советов арабского сектора.

Скандал разразился после того, как в четверг, 31 марта, в официальном блоге мэрии на Facebook были опубликованы соболезнования семьям двух террористов, убившим в Хадере двух человек и ранивших более 12. По требованию гендиректора МВД пост, собравший сотни гневных откликов за несколько минут, был удален.

Самир Субхи Махамид говорил, что эта публикация с ним не обсуждалась, и он относится к ней как к серьезной ошибке. А затем в прямом эфире 11-телеканала мэр заявил, что считает себя ответственным за эту ошибку и поэтому подаст в отставку.