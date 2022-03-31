Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле31 марта 2022 г., 22:41

Мэрия Умм эль-Фахма: члены правительства уговорили мэра не увольняться

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Самир Субхи Махамид

Через несколько часов после того, как мэр Умм эль-Фахма в прямом эфире телеканала "Кан-11" заявил, что он подает в отставку из-за скандала с соболезнованиями семьям террористам, мэрия сообщила, что отставки не будет.

Источники в мэрии сообщили новостной службе телеканала "Кешет", что после выпуска новостей на 11-м телеканале, Самиру Субхи Махамиду позвонили несколько министров и попросили его не подавать в отставку.

Субхи Махамида уговаривали не увольняться мэри других арабских городов, а также комитет глав местных советов арабского сектора.


Скандал разразился после того, как в четверг, 31 марта, в официальном блоге мэрии на Facebook были опубликованы соболезнования семьям двух террористов, убившим в Хадере двух человек и ранивших более 12. По требованию гендиректора МВД пост, собравший сотни гневных откликов за несколько минут, был удален.

Самир Субхи Махамид говорил, что эта публикация с ним не обсуждалась, и он относится к ней как к серьезной ошибке. А затем в прямом эфире 11-телеканала мэр заявил, что считает себя ответственным за эту ошибку и поэтому подаст в отставку.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:33 Беспорядки возле Шхемских ворот, арабы бросают камни и бутылки
21:44 Беннет: "Мы в разгаре борьбы со вспышкой террора"
20:57 ДТП в Хадере, погиб велосипедист
19:55 Пресс-служба ЦАХАЛа обнародовала материалы об операции в Самарии. ВИДЕО, ФОТО
19:32 Сотрудник полиции получил травму головы в результате действий "камнеметателя" из Хуры
17:50 В долине Хефер потерпел крушение легкомоторный самолет; пилот погиб
15:38 В Рамат а-Шароне управляемым взрывом уничтожен снаряд, найденный строителями
14:19 Один из раненных в Самарии – подполковник полиции, неоднократно участвовавший в операциях по ликвидации террористов
13:57 В деревне Шуэйка задержан террорист, принадлежащий к ликвидированной в Самарии террористической ячейке
11:28 Из хайфской больницы РАМБАМ сообщают о состоянии бойцов ЯМАМ, раненных в Самарии
Загрузка...